iPhone 13: tudo o que (julgamos) saber sobre o próximo smartphone da Apple

A montanha-russa de rumores sobre o próximo iPhone está em ação e os mais recentes apontam para algumas novidades de relevo. A Apple ainda não anunciou a data do evento que é habitualmente o mais esperado do ano, mas uma nota aos investidores do analista Daniel Ives, da Wedbush, aponta para a terceira semana de setembro. Uma vez que a Apple costuma fazer os lançamentos à terça-feira, a expectativa é de que o lançamento aconteça a 14 de setembro.

Na mesma nota de Ives, cujo conteúdo foi divulgado pelo MacRumors, é referido que o iPhone 13 (designação tentativa) terá uma versão com armazenamento de 1 terabyte. É um upgrade muito significativo em relação ao que existe hoje, com a capacidade máxima nos 512 GB do iPhone 12 Pro e Pro Max.

Sabendo-se que estes iPhones serão 5G, espera-se que a Apple lance quatro modelos diferentes - dois "normais" e dois "Pro", sem mudanças no tamanho em relação ao ano passado.

Os rumores apontam para um foco específico na câmara do iPhone 13 Pro, com características desenhadas para videógrafos profissionais, de acordo com a Bloomberg. Um exemplo será o modo retrato em vídeo e outro o ProRes para vídeos, que permitirá aos utilizadores gravarem com qualidade mais elevada e acederem a mais funções de edição. Também deverão ser introduzidos filtros metódicos, que em vez de serem aplicados a toda a fotografia irão modificar apenas alguns elementos da imagem, recorrendo a Inteligência Artificial (IA). A disposição das lentes da câmara, ao que parece, passará a ser diagonal nestes novos modelos.

No que respeita a outras especificações, o iPhone 13 terá um chip A15 mais rápido, um entalhe (notch) reduzido e os modelos Pro poderão incluir capacidades "always-on", à semelhança do Apple Watch. Consta também que todos os modelos 13 vão conter sensores LiDAR, com o intuito de proporcionar ao utilizador experiência mais vívidas de realidade aumentada e melhorar o autofoco em cenários de pouca luminosidade.

No campo da bateria, que é sempre um dos pontos fracos dos smartphones de alta gama, parece que o iPhone 13 oferecerá melhorias, embora não seja claro quão mais poderão durar. Também não será desta que os utilizadores verão uma transição para USB-C: segundo o analista Ming-Chi Kuo, a Apple não quer abandonar o Lightning em prol do padronizado USB-C porque este é um standard aberto e menos resistente à água que o conector proprietário da Apple.

O que ainda não é certo mas tem sido falado é a possibilidade de os novos iPhones incluírem um sensor de impressões digitais no ecrã, usando tecnologia óptica ou ultra-sónica.

O iPhone 12, com quatro modelos diferentes, foi um caso de sucesso para a marca. No terceiro trimestre fiscal, mais de seis meses após o lançamento dos smartphones, a Apple bateu recordes de lucros e receitas com um aumento significativo das vendas do iPhone 12. As receitas do dispositivo dispararam 50% até ao final de junho.

É neste contexto que a Apple vai lançar os novos modelos. A marca liderada por Tim Cook deverá anunciar a data exata do evento nas próximas semanas.