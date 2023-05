iPhone alavanca Apple com vendas mais fortes que o esperado

iPhone 14

A Apple tem boas e más notícias para Wall Street. As boas são que o iPhone continua uma máquina imparável de imprimir dinheiro e mesmo quando a economia abranda o smartphone continua forte. As más são que a Apple não tem mais nenhum produto que se comporte assim.

Na apresentação dos resultados trimestrais, foi isto que ficou patente. A gigante de Cupertino apresentou uma redução de 3% nas receitas totais do segundo trimestre fiscal, findo a 1 de abril, o que marca o segundo trimestre consecutivo de queda. As receitas foram de 94,8 mil milhões de dólares e os lucros líquidos de 24,16 mil milhões, praticamente estagnados em relação ao período homólogo.

No entanto, as ações da empresa deram um salto de 2% assim que os resultados foram conhecidos, porque os números superaram as expectativas tépidas que os investidores tinham. O mercado não está para brincadeiras e ainda assim a Apple conseguiu vender mais iPhones que o esperado, aumentado as receitas geradas pelo smartphone em 1,5% para 51,334 mil milhões de dólares. Foi, segundo as contas da marca, um recorde para este trimestre.

Outro sinal positivo foi o crescimento dos Serviços, que nunca tinham rendido tanto: o segmento praticamente chegou aos 21 mil milhões de dólares, subindo 5% face ao homólogo.

"Estamos satisfeitos por reportar o maior recorde de sempre nos Serviços e um recorde do iPhone para o trimestre de Março, apesar do ambiente macroeconómico desafiante", disse Tim Cook na abertura da conferência com investidores após a apresentação de resultados. O CEO da Apple referiu que a empresa continua "a investir para o longo prazo" e a liderar com os seus valores, "incluindo progredir no desenvolvimento de produtos e cadeias de abastecimento neutros em carbono até 2030."

Este tom otimista e virado para a frente faz parte da assinatura de Tim Cook e o mercado levou-o a bem, tendo em conta o desastre que tem sido este ano no mercado global e em especial nas grandes tecnológicas. Enquanto rivais como Google e Amazon estão a despedir pessoas às dezenas de milhares, a Apple colocou um travão no recrutamento mas tem passado ao lado da sangria. Também conseguiu reter o seu valor em bolsa e mantém crescimento em segmentos críticos de consumo - que estão em queda livre segundo as consultoras.

A questão é que nem todos são resilientes. O iPhone e os Serviços tiveram um bom desempenho, mas os computadores Mac deram um tombo pronunciado, caindo 31% para 7,16 mil milhões de dólares. Também se venderam menos iPads (-13%) e até os wearables e acessórios caíram ligeiramente (-0,6%). Ou seja, estes produtos Apple foram afetados pela contração severa do mercado global, tendo o iPhone sido a exceção.

Na conferência, o diretor financeiro Luca Maestri disse que a expectativa para o próximo trimestre, que habitualmente não é muito forte para a marca, é de uma nova queda das receitas também na ordem dos 3%.

Depois, em setembro, a Apple fará o seu grande evento de lançamento dos novos iPhones, que costuma dar um impulso às contas mesmo quando o telefone chega às lojas quase no final do trimestre.