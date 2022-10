iPhone rendeu menos que o esperado em trimestre com recorde de receitas

iPhone 14 © Apple

Um mês depois do lançamento dos novos modelos iPhone 14, a apresentação de resultados trimestrais da Apple deixou um certo amargo de boca aos investidores. A marca até conseguiu um recorde de receitas para o quarto trimestre fiscal, 90,1 mil milhões de dólares, o que refletiu um crescimento de 8%. Foi melhor que o esperado pelos analistas numa altura em que o mercado está a cair e outras tecnológicas têm apresentado resultados dececionantes.

"Foi melhor que o antecipado apesar dos ventos contrários na taxa de câmbio", afirmou o CEO Tim Cook na conferência com analistas. "Muitas pessoas estão em dificuldades em muitos sítios", sublinhou o executivo, lembrando que a situação é anormal e difícil, com resquícios da pandemia, guerra na Ucrânia e deterioração económica.

Foi nesse contexto que as receitas provenientes do produto mais importante da Apple, o iPhone, ficaram um pouco abaixo do que era antecipado. O smartphone cresceu 9,6% para 42,63 mil milhões de dólares, quando a previsão apontava para mais de 43,2 mil milhões.

O mesmo aconteceu com a divisão de Serviços, à qual os analistas estavam mais atentos devido aos crescimentos dos últimos trimestres. Desta vez, todavia, a subida foi de cerca de 5% para 19,1 mil milhões de dólares, abaixo dos 20,1 mil milhões que se esperava.

Como estas são as categorias que mais pesam no bolo total de receitas, o mercado reagiu de forma tépida e as ações da Apple estiveram a cair 0,46% após a divulgação dos resultados.

Nas outras categorias a tendência foi mista. As vendas dos computadores Mac deram um salto neste período, crescendo 25,3% para 11,51 mil milhões de dólares, bem acima do que se previa. Mas o iPad sofreu com a contração do mercado e as receitas baixaram 13% para 7,17 mil milhões de dólares.

Na divisão de outros produtos, a subida de 9,85% gerou 9,65 mil milhões de dólares, melhor que o consenso dos analistas.

O diretor financeiro da Apple, Luca Maestri, salientou que estas receitas bateram o recorde para o quarto trimestre e que tal demonstra a capacidade da empresa de "executar com eficiência apesar de um cenário macroeconómico desafiante e volátil."

Maestri disse que a marca continua a investir nos seus planos de crescimento no longo prazo e gerou mais de 24 mil milhões de dólares em cash flow operacional. Mas a empresa, tal como outras do sector, abrandou as contratações.

"A força do nosso ecossistema, fidelização sem rival e recorde de vendas levaram a nossa base instalada ativa a um nível sem precedentes", considerou.

No total do ano fiscal de 2022, as receitas cresceram 8% para 393,3 mil milhões.

De notar que a Apple não forneceu orientações para o seu primeiro trimestre fiscal, que termina a 31 de dezembro e é sempre o mais forte do ano por causa das compras natalícias.