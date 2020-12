Irlanda multa Twitter em 450 mil euros por infringir regras da privacidade

Logótipo do Twitter. © Olivier DOULIERY / AFP

A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda anunciou esta terça-feira que vai multar o Twitter em 450 mil euros, devido a uma infração nas regras estipuladas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

Em causa estava um erro na versão do Twitter para Android, que punha em risco a privacidade dos utilizadores. De acordo com a autoridade irlandesa, que ao abrigo do RGPD e da lógica de "One Stop Shop" regula a atividade do Twitter, Facebook, Apple e da Google, a rede social demorou mais de 72 horas a reportar a situação.

A Irlanda, onde as grandes tecnológicas têm instaladas as sedes europeias, considerou que esta multa foi aplicada de uma forma "eficaz, proporcional e como uma medida dissuasora".

Esta multa é aplicada na sequência de um erro na aplicação do Twitter para Android, em 2019, que tornava visíveis os tweets de utilizadores, mesmo que estes tivessem ativas as definições de privacidade na aplicação. Caso um utilizador escolha usar o Twitter desta forma, as publicações são protegidas, ficando apenas visíveis para os seguidores aceites.

Em comunicado, citado pela agência Bloomberg, Damien Kieran, responsável pela privacidade do Twitter, lamenta que a situação tenha acontecido. Em relação à falha de notificação em 72 horas, o Twitter refere que tal se deveu a "uma consequência não antecipada de pessoal entre o dia de Natal de 2018 e o Ano Novo", sublinhando que já fez mudanças, notando que "todos os incidentes que se seguiram foram reportados no tempo adequado".