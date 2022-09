Ironhack abre curso gratuito de JavaScript para entrar na programação

Curso rápido destina-se a candidatos sem experiência prévia em Código © Direitos Reservados

A escola de programação Ironhack anunciou esta segunda-feira a abertura de um curso de curta duração gratuito de JavaScript dirigido a quem, não tendo experiência prévia em código, queira conhecer mais sobre a área e entrar no mundo da tecnologia sem compromisso.

"O número de oportunidades de trabalho na área da programação cresce todos os dias e, por isso, este é o momento perfeito para os portugueses começarem a olhar para a requalificação nesta área como uma opção a considerar. Estamos cientes do esforço financeiro que esta mudança pode implicar e, nesse sentido, para que os nossos alunos se assegurem de que estão a fazer a escolha certa, desenvolvemos este curso rápido e gratuito em JavaScript, para todos aqueles que não têm qualquer experiência, mas que veem na programação um possível rumo. Esta é uma forma de os alunos se sentirem mais confiantes e informados sobre a decisão a tomar", destaca Catarina Costa, responsável pelo campus de Lisboa da Ironhack Portugal, citada em comunicado.

Com um tempo de realização estimado em entre 15 a 30 minutos, a formação segue a lógica dos bootcamps da escola, assentando numa abordagem prática e no método "aprender fazendo". No final, os alunos são desafiados a desenvolver um projeto com base naquilo que aprenderam, permitindo assim "perceber se a programação é a área certa para si".

Acompanhados por um vídeo de explicação passo a passo, os módulos incluídos neste curso são os seguintes: componentes de um website; fundamentos de JavaScript, CSS e HTML; variáveis de JavaScript; propriedades do CSS; event loop de JavaScript; biblioteca de JavaScript.

As inscrições já se encontram abertas e os interessados devem ter mais de 18 anos e um nível intermédio de inglês.