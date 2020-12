"Irrita que já não exista uma internet neutra em Portugal como quando criei o Sapo", Celso Martinho

Made in Tech © Pedro Panarra

Neste primeiro episódio do podcast do Dinheiro Vivo sobre o mundo tecnológico vamos analisar um pouco o que foi o ano de aceleração digital de 2020 e projetar o próximo ano.

Connosco temos Celso Martinho, considerado o pai do Sapo, o projeto tecnológico que nasceu na Universidade de Aveiro e que faz parte do mundo da antiga Portugal Telecom e atual Altice Portugal. Depois de ter estado ligado ao investimento em startups na Bright Pixel, Celso está agora na gigante da internet, Cloudflare, que estreou em 2019 um centro tecnológico em Lisboa.

Celso Martinho

Assuntos abordados:

- "Com a pandemia encontrámos um novo caso de estudo da internet, com as novas necessidades que o confinamento criou. Há muita oportunidades no futuro da internet, porque ainda há uma certa selva quando nós tentamos resolver todas as necessidades que um negócio tem quando tentamos usar as ferramentas online de ensino e trabalho remoto"

- Vem aí a 3ª geração da internet mais segura, de confiança e com soberania dos dados de cada um na sua posse... o caminho que está a levar Apple e Facebook para a guerra

- O modelo de negócio de publicidade direcionada da Google e Facebook e o papel dos reguladores no futuro da internet. "Há um desequilíbrio entre a velocidade da evolução tecnológica e a forma atrasada com que os reguladores têm acompanhado essas mudanças".

- Trust Zero - redes de internet hiperlocal com maiores níveis de segurança.

- O exagero de subscrições que está aí a vir, no streaming, mobilidade etc, não é sustentável e muitos vão ficar pelo caminho porque o consumidor não vai conseguir aderir a tudo. Os gigantes com capacidade de criar bundles mais baratos terão vantagem.

- "Irrita-me que já não exista uma internet neutra como havia na altura em que eu comecei o Sapo. Por exemplo, hoje há uma entidade em Portugal que pode pedir a um operador de telecomunicações que bloqueie um domínio da internet sem uma ordem judicial. Foi-lhe dada essa legitimidade pelo Governo. Há uma entidade que supostamente protege os direitos de autor de vários autores e tem a legitimidade legal de fazer pedidos aos operadores, ad-hoc, para simplesmente bloquearem o acesso a determinados sites. Isto é extremamente perigoso e é uma porta que depois de aberta não pode ser fechada."

- Facebook e Google. Separação no horizonte? "Ninguém consegue ter o volume da Google ou do Facebook"

