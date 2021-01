"Devíamos ter fechado as escolas todas no início do ano". Virologista Pedro Simas responde a tudo

Lisboa, 09/01/2021 - Entrevista ao virologista Dr Pedro Simas sobre a vacina COVID- 19. (Libia Florentino / Global Imagens) © Libia Florentino / Global Imagens

Pedro Simas virologista do Instituto de Medicina Molecular, de 54 anos, é o convidado do nosso 9º episódio, o segundo sobre a pandemia. Tem sido presença constante nas televisões, jornais e revistas desde março, quando o novo coronavírus chegou oficialmente a Portugal e explica-nos qual a melhor ciência para perceber o vírus que alterou os hábitos na vida humana no planeta em 2020 (e 2021) e como vamos sair da crise pandémica e atingir imunidade de grupo - "só quando conseguirmos que ter o vírus não signifique ter doença grave é que o vamos conseguir".

(Pode ouvir e seguir o nosso podcast Made in Tech nos Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts ou no nosso site)

Em discussão estão os seguintes tópicos:

- O confinamento como medida de proteção em crise pandémica é mesmo eficaz?

- O que é que Portugal fez de mal para se tornar em janeiro o pior país do mundo em número de casos (semanais e diários, por milhão de habitantes), mortes e em percentagem de testes positivos? "Desde o início de janeiro que digo - cheguei a dizê-lo ao José Rodrigues dos Santos no Telejornal da RTP - que tínhamos mesmo de fechar as escolas todas (não só acima dos 12 anos) para pouparmos vidas, evitarmos o caos e começarmos a voltar a reduzir os números diários. Era inevitável fechar por completo, pena que tenha demorado".

- Os perigos ou cuidados que as novas variantes britânica, brasileira e sul-africana do coronavírus inspiram.

- As novas variantes requerem mesmo o uso de máscaras FFP2 ou têxtil de nível mais elevado do que as que são feitas de forma artesanal?

- Quais as máscaras perfeitas para evitar a infeção e qual a diferença entre elas?

- Como saímos desta crise pandémica agravada em Portugal ("pelo menos três a quatro semanas até ter alguns efeitos de melhorias")?

- As vacinas são a luz ao fundo do túnel. Como vão fazer a diferença, quanto tempo vai demorar? Pedro Simas analisa os exemplos de Israel (recordista mundial a vacinar a população) e compara com a Nova Zelândia, exemplo perfeito de um país que se fechou por completo para evitar o vírus e conta agora com a vacinação (a Nova Zelândia, a certa altura, vai ter de abrir o país para deixar entrar o vírus, quando conseguirmos pelas vacinas, que ele já não tenha consequências graves para os seres humanos".

Falamos ainda sobre a forma como o ser humano em geral lida com a informação e desinformação na era digital, tecnológica e de vitórias ímpares na ciência.

