Já é possível comprar casa com criptomoedas em Portugal

Já é possível comprar casa com criptomoedas. A Zome - empresa do setor imobiliário - vai usar a plataforma da Utrust para quem quer adquirir um imóvel com moedas digitais. A primeira transferência de um ativo digital para um ativo físico, uma casa, sem conversão para euros, foi concretizada com um apartamento T3, em Braga, revela o comunicado enviado esta terça-feira às redações.

Ethereum, Elrond eGold, USDT, USDC são algumas criptomoedas utilizadas pela Utrust.

A parceria entre as empresas permitirá à Zome "tornar os pagamentos mais rápidos, baratos e mais seguros, com recurso à tecnologia blockchain [tecnologia que permite aceder a um banco de dados e compartilhar de forma transparente informações na rede de uma empresa]".

A CEO da Zome, Patrícia Santos, explica que "estas moedas têm uma série de vantagens importantes ao nível da segurança, da velocidade e de custos". "O objetivo é proporcionar aos clientes, onde quer que estejam, a possibilidade de usufruir desta tecnologia", acrescenta a responsável.

O recurso à blockchain "aumenta a velocidade das transações e diminui os custos associados à receção de pagamentos", lê-se na mesma nota.

"A ideia de facilitar pagamentos, contornar os intermediários tradicionais para tornar tudo mais rápido, eficiente e seguro, deve apelar a qualquer setor", explica o CEO da Utrust, Sanja Kon.

Relativamente ao setor imobiliário, "não é surpresa que este seja mais recetivo a esta tecnologia", acrescenta o CEO da Utrust.

Atualmente, os tradicionais pagamentos digitais "continuam a oferecer resoluções lentas e cobram aos comerciantes entre 3% a 11% do valor de cada transação, um volume que representa, muitas das vezes, a diferença entre o lucro e a falência para empresas de todo o mundo", conclui o comunicado.