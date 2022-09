A app de mensagens WhatsApp © Pixabay

Todos os utilizadores do Whatsapp gostam de enviar mensagens de voz, porque é mais fácil e rápido falar com alguém. Contudo, na receção nem todos têm paciência para ouvir áudios. Por isso, é que este recurso do WhatsApp tem gerado alguma polémica, explica o jornal económico El Economista.

Mas, há solução para quem não gosta de receber áudios? A resposta é sim. Já é possível converter áudios do Whatsapp em texto, mas só os de 60 segundos. Quem desenvolveu esta ferramenta não foi a Meta (detentora de plataformas como o Facebook e Instagram), mas sim um programador externo.

Para utilizar a ferramenta, é necessário ter acesso ao bot automatizado que transcreve o áudio em texto em segundos. Para ativá-lo é preciso adicionar o 'Alfred The Transcriber' (nome da ferramenta gratuita) à lista de contactos, o que pode ser feito através de um link ou adicionando o número de telemóvel (+14156809230). Para o áudio passar para texto, é preciso encaminhar o som para o contacto, lê-se nesse económico.

O serviço ainda só está disponível para transcrever em espanhol, inglês, francês e alemão.

Um dos aspetos negativos é a transcrição de áudios até 60 segundos, mas existe outro. O bot foi desenvolvido por um desconhecido que terá acesso aos áudios enviados, conclui o periódico.