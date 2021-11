Jack Dorsey abandona liderança do Twitter

Twitter © Unsplash

Jack Dorsey já não é CEO do Twitter. O cofundador da rede social deixou o cargo, com efeitos imediatos, e o conselho de administração elegeu o diretor de tecnologia Parag Agrawal para o substituir.

"Decidi deixar o Twitter porque acredito que a empresa está pronta para seguir em frente para lá dos fundadores", disse Dorsey, no comunicado oficial da sua saída. "A minha confiança no Parag como CEO do Twitter é profunda. O seu trabalho nos últimos dez anos tem sido transformador", continuou. "Estou profundamente agradecido pela sua habilidade, coração e alma. Chegou o seu tempo de liderar."

Agrawal está na rede social há mais de uma década e foi nomeado CTO em 2017.

Segundo a empresa, Dorsey continuará a ter assento no conselho de administração até que o seu atual mandato expire, na reunião anual de investidores em 2022.

Bret Taylor passa a chairman do conselho, em substituição de Patrick Pichette.