James Brooke: "É importante para a Free Now reduzir as emissões de CO2 para zero"

Com mais de 50 milhões de utilizadores em toda a Europa, a Free Now continua a crescer, mas quer fazê-lo de forma sustentada e ambientalmente sustentável. "Podemos ajudar nessa transição verde, nomeadamente criando objetivos ambiciosos que nos permitam liderar a indústria e influenciar outras empresas a fazer o mesmo", partilha James Brooke ao Dinheiro Vivo, à margem da Web Summit. A cimeira tecnológica, que termina esta quinta-feira, foi palco para a apresentação da nova estratégia "Move to net zero", que deverá arrancar já em janeiro. "É importante para nós reduzir as emissões de CO2 para zero", reforça o Chief Product Officer (CPO).

Para chegar ao destino, no entanto, será necessário garantir um investimento acima de 100 milhões de euros para promover a transição para a mobilidade elétrica. "Há muito trabalho a fazer. Definitivamente temos objetivos muito agressivos e acredito que estamos no caminho certo para atingir a meta de 2025, que é conseguir que metade das viagens sejam feitas em veículos elétricos", explica James Brooke.

A médio-longo prazo, a intenção será chegar ao final desta década com neutralidade carbónica assegurada, uma ambição que Brooke considera estar mais facilitada pelas "boas ligações que temos com as empresas automóveis", nomeadamente com a Daimler e BMW, acionistas da plataforma de mobilidade. "Podemos oferecer preços muito atrativos no financiamento de veículos elétricos e podemos apoiar os nossos motoristas a fazer essa transição", afiança. A par desta estratégia, Brooke assinala ainda as parcerias que a empresa tem feito com líderes de mercado em soluções de micromobilidade, como a Dott, que vão permitir aumentar o número de scooters, trotinetes e bicicletas elétricas disponíveis para os utilizadores. "A Free Now é a plataforma perfeita para as gerações mais novas adotarem todas estas soluções de mobilidade", remata.

Apoiar os motoristas é prioridade em Portugal

Na semana em que os motoristas de TVDE se manifestaram por melhores condições laborais, o General Manager da empresa em Portugal afirma perceber "perfeitamente a sua perspetiva". Bruno Borges diz ao Dinheiro Vivo que "as plataformas têm vindo a descer consecutivamente o preço e, como é público, os preços dos combustíveis têm estado a subir bastante", dois ingredientes que criam uma situação particularmente desafiante para quem trabalha no ramo. "Os motoristas são o nosso maior ativo e queremos assegurar a rentabilidade da sua atividade", garante o responsável.

É precisamente por isso, explica, que a Free Now tem vindo a aumentar os preços cobrados aos utilizadores, tendo, inclusive, terminado com a categoria de viagens low cost. "Há três semanas aumentámos o preço mínimo de 2,5 euros para 3 euros", refere, acrescentando ainda que "agora pagamos 40 cêntimos por quilómetro antes mesmo do motorista chegar ao cliente". Solidária com a manifestação, a empresa afirma, a este propósito, que a eletrificação e outras formas sustentáveis de mobilidade serão fundamentais para aumentar a rentabilidade e caminhar em direção ao objetivo global para a neutralidade carbónica. "Estou muito confiante que nos próximos dez anos este é o caminho", antecipa.