Jeff Bezos vai deixar a liderança executiva da Amazon. Lucros da empresa sobem 118%

A notícia é dada pela AFP e indica que Jeff Bezos, o fundador e líder da Amazon, irá deixar de ser o CEO da empresa já no terceiro trimestre do ano, pelo verão, deixando assim a liderança executiva, mas mantendo-se na empresa.

O substituto de Bezos será Andy Jassy, o homem que lidera uma das áreas mais bem sucedidas (e com maior crescimento) dentro da Amazon, o serviço de cloud AWS (Amazon Web Services).

#BREAKING Jeff Bezos to give up CEO role at Amazon; Andy Jassy to take over in Q3 pic.twitter.com/pgioZ5630q - AFP News Agency (@AFP) February 2, 2021

Tudo indica, Bezos vai assumir uma postura semelhante ao que os fundadores da Google, Larry Page e Sergey Brin, tomaram em 2019 quando colocaram nas mãos de Sundar Pichai o comando executivo da empresa (que passou a chamar-se Alphabet, reunindo as várias empresas do grupo).

O gestor de 57 anos tem também, tal como Elon Musk, interessas no setor espacial. Fundou a Blue Origin em 2000 e nos últimos anos tem investido mais na empresa que espera que seja a primeira a ajudar a criar uma colónia humana na Lua. Em 2013 também comprou o jornal The Washington Post. Até há pouco tempo era considerado o homem mais rico do mundo, foi ultrapassado por Musk já em 2021.

Trimestre de recordes: 100 mil milhões em vendas

A Amazon reportou entretanto um lucro de 7,2 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2020, uma subida de 118% (no mesmo período em 2019 tinha somado 3,3 mil milhões).

Nas receitas também houve recordes no trimestre que apanhou o período de Natal, com a empresa de comércio eletrónico que tem cada vez mais negócio na cloud, a ter um aumento 44% do volume de negócios, para 125,56 mil milhões de dólares, não só bem acima das previsões como muito acima do anterior recordes de receitas - pela primeira vez ultrapassa os 100 mil milhões de dólares.