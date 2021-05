Jimmy Wales: Como a Wikipédia se tornou na ferramenta mais saudável da internet

Jimmy Wales, fundador da Wikipédia © Wikimédia

A Wikipédia nasceu em janeiro de 2021 e é, há muito, especialmente nos últimos anos, considerado o lado mais saudável da internet, numa era digital que também é de desinformação.

Em entrevista, Jimmy Wales, o seu fundador, fala-nos do início do projeto e da decisão, que se tem mantido inalterada, de não incluir publicidade e apostar ao máximo na colaboração mundial para a maior enciclopédia (em constante evolução e melhoria) da história da humanidade. Pode ler a versão em texto no Dinheiro Vivo que sai no sábado com o DN e JN.

MadeinTech EP26 Jimmy Wales, fundador da Wikipédia 00:00 00:00

Ouça e subscreva em: Apple Podcasts | Spotify | Google

Aceda a todos os episódios do Made in Tech (sobre criptomoedas; exploração espacial; guerra Austrália-Facebook com entrevista ao pai do código australiano; Clubhouse; ciência na pandemia; impostos digitais com Margrethe Vestager; ensino à distância): dinheirovivo.pt/podcast/made-in-tech

Falamos na evolução do projeto Wikimédia (a fundação que sustenta a Wikipédia) e os novos desafios na era digital. O que o jornalismo e o seu modelo de negócio em queda pode aprender, como a colaboração é uma arma poderosa (e mais relevante do que nunca), a importância de não ter anúncios e como serão os próximos 20 anos da Wikipédia e do futuro da internet.

A Wikipédia em português faz hoje, 11 de maio de 2021, duas décadas, por isso entrevistamos amanhã no podcast Made in Tech um dos seus principais contribuidores, o biólogo português Gonçalo Themudo.