Jogo do português Luís António estreia na Xbox e PC a 19 de agosto

Dois anos depois de ter feito uma aparição na apresentação da Xbox durante a feira de entretenimento eletrónico E3, em Los Angeles, o jogo "Twelve Minutes", do português Luís António, recebeu finalmente uma data de estreia. O thriller interativo vai estar disponível a 19 de agosto para PC via Steam e Windows Store e no Xbox Game Pass, Xbox One e Xbox Series X/S.

James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe são as vozes por detrás das cenas deste jogo inspirado no trabalho de Stanley Kubrick e Alfred Hitchcock. A divulgação da data foi feita na E3 2021, que decorreu virtualmente.

Desenvolvido em parceria com o estúdio Annapurna Interactive, Luís António criou uma história centrada à volta de um crime em que a ação é vista de cima. O papel dos jogadores é descobrirem o que se passou depois de um casal sofrer uma violenta invasão em sua casa.

O homem perde os sentidos e quando acorda descobre que está continuamente a voltar ao início do serão, preso num círculo temporal de 12 minutos que está sempre a repetir-se. James McAvoy dá-lhe voz, enquanto Daisy Ridley interpreta a sua mulher e Willem Dafoe é o intruso. O jogador tem 12 minutos em tempo real para resolver o enigma.

Desde que Luís António começou a apresentar o esboço e imagens do jogo, "Twelve Minutes" ganhou destaque e atraiu interesse. Ao Dinheiro Vivo, o criador disse aquando da apresentação na E3 2019 que este "é um thriller interativo, não é um jogo". A ideia não é arrecadar pontos e ganhar no final, mas sim resolver um mistério e absorver a sua mensagem.

No primeiro Tribeca Games, que decorreu a 11 de junho integrado no festival Tribeca, "Twelve Minutes" foi selecionado com um dos oito novos jogos que estão a impulsionar a qualidade narrativa nos videojogos para voos mais altos.

A viver em São Francisco, Luís António destacou-se pelo seu trabalho como artista 3D no jogo "The Witness", galardoado nos prémios BAFTA Games. Antes disso, trabalhou na Rockstar Games, responsável por inúmeros cenários e personagens do jogo Manhunt 2, e foi depois para a Ubisoft, onde passou de artista principal a diretor de arte.