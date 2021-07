Jovens licenciados ganham em média mais 42% do que só com o ensino secundário

Ensino superior abre portas e proporciona salários mais elevados

A Brighter Future, a maior base de dados sobre Educação e Empregabilidade em Portugal, em conjunto com a Fundação José Neves, lançou um guia de apoio aos jovens e pais que preparam a entrada no ensino superior. O documento avança que quem conclui o ensino superior tem maior probabilidade de arranjar emprego e de alcançar salários mais elevados. Em 2018, os jovens entre os 25 e os 34 anos com licenciatura tinham um salário 42% superior aos que ficaram pelo ensino secundário.

Quem prefere prosseguir por um curso Técnico Superior Profissional ou Pós-Secundário aumenta também em cerca de 10% os ganhos salariais em comparação com aqueles que têm apenas a escolaridade obrigatória.

O "Guia para Jovens e Pais: como escolher o que estudar?" relembra ainda que as Ciências Empresariais, Engenharia, Informática, Matemática e a Saúde são as áreas do ensino superior com as médias de salário mais altas e com menor risco de desemprego.

Os estudos até agora realizados mostram que a escolha do ramo académico "não segue forçasamente as premissas racionais e que os fatores socioemocionais prevalecem" e os estudantes portugueses refletem também essa tendência. Apesar destes adotarem uma lógica racional, tendo em consideração fatores como o prestígio da instituição, localização e empregabilidade, os mesmos continuam a basear-se principalmente em critérios pessoais, socias e emocionais. "Escolhe-se o curso de forma emocional e mais intuitiva e,só depois, se procura a informação para consolidar essa preferência", explica a Brighter Future.

Visitar presencialmente as instituições de ensino, procurar informações em fontes oficiais e fidedignas e pensar em várias opções são algumas das recomendações presentes no documento da Fundação José Neves - "uma ferramenta preciosa para ajudar os jovens e as suas famílias a tomarem uma decisão informada sobre como fazer a escolha do curso ou área de formação em benefício do seu futuro académico, profissional e pessoal", explica Carlos Oliveira, presidente da instituição, em comunicado.

Apesar dos ingressos às universidades em território nacional registarem uma tendência crescente, Portugal continua a ser um dos países da OCDE onde as diferenças sociais mais pesam no percurso escolar. Segundo a Brighter Future, as estatísticas nacionais revelam que "os jovens mais favorecidos têm uma maior expectativa de concluir o ensino superior do que os jovens desfavorecidos. Uma diferença de 43 pontos percentuais, que fica acima da média da OCDE (35 p.p.)".

Os jovens mais desfavorecidos são também aqueles que procuram menos informação sobre o seu futuro escolar - "o resultado é que muitos destes alunos tomam decisões imperfeitas face às suas ambições e preferências, por falta de acesso à informação, por incapacidade de a processar e por lhes faltarem fontes de proximidade com diversidade de experiências educativas", adianta o estudo.