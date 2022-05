Kaizen Gaming abre portas do hub de Lisboa a novos profissionais

Vasil Gjinoshi, technology manager do Tech Hub de Lisboa da Kaizen Gaming. © D.R.

A Kaizen Gaming, conhecida em Portugal pela marca de apostas desportivas e jogos de casino Betano, quer contratar arquitetos e engenheiros de software, engenheiros especializados nos sistemas Android e iOS e diretores de tecnologia para o Tech Hub de Lisboa, criado no verão passado.

O processo de recrutamento visa acompanhar o crescimento do negócio do grupo, que opera na Europa (Portugal, Grécia, Alemanha, Roménia, República Checa, Bulgária e Chipre) e América Latina (Brasil, Chile e Peru).

Segundo Vasil Gjinoshi, technology manager do Tech Hub de Lisboa, não há "um número fechado de contratações, porque a realidade do negócio e a rapidez a que crescemos, obrigam a um recrutamento constante de novos colaboradores".

Para atrair estes profissionais, que cada vez são mais escassos e disputados, a Kaizen Gaming oferece "um pacote salarial que está entre os 15 melhores entre as empresas de tecnologia estabelecidas em Portugal" e também um prémio anual, assegura o responsável.

Para estar em linha com as novas tendências do mercado de trabalho, os colaboradores podem optar por um modelo híbrido ou trabalhar de modo remoto a tempo inteiro.

O Tech Hub de Lisboa, que conta com uma equipa de 25 profissionais, veio juntar-se à comunidade mais de 300 pessoas que trabalham nos centros tecnológicos do grupo na Grécia e Roménia, e cujas principais funções são o desenvolvimento interno de soluções para as marcas de jogo online da empresa.

"Todas as equipas técnicas que fazem parte dos nossos hubs estão a trabalhar em soluções desenvolvidas internamente, desde as ofertas de apostas desportivas, aos jogos, aos serviços internos e produtos de Inteligência Artificial/Machine Learning que são usados para otimizar tanto a experiência do cliente como o nosso trabalho operacional, de forma a oferecer soluções rápidas", diz o responsável.

Como frisa, sendo a Kaizen Gaming "uma empresa internacional com o objetivo de oferecer produtos de topo mundial, não pode confiar em nada além da sua própria tecnologia".

"Todas as semanas, lançamos novas funcionalidades nos nossos produtos", sublinha.

A título de exemplo lembra que o departamento tecnológico da Kaizen Gaming desenvolveu um sistema de deteção de inteligência artificial para jogo responsável, que deteta padrões de jogo e gera alertas para os agentes da empresa alocados a esta função. Após receberem esses alertas, os colaboradores realizam uma avaliação ao jogador e oferecem assistência sempre que tal for necessário.

A Kaizen Gaming, fundada em 2012 na Grécia, começou a dar os primeiros passos no jogo online com uma equipa de 20 pessoas, que lançou nos mercados grego e cipriota a marca Stoiximan. Uns anos mais tarde, surgiu a Betano para responder à ambição de internacionalizar o negócio. A Roménia foi a primeira aposta.

Agora, passado uma década, a Kaizen Gaming conta mais de 1200 Kaizeners (como denomina os colaboradores) e opera em 10 mercados.

Como frisa o responsável, a empresa passou de "de um único produto (apostas desportivas) em um único mercado (Grécia) a duas marcas diferentes", com um portefólio que inclui apostas desportivas (pré-evento e ao vivo), jogos de casino e de fantasia.