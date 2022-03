Kaizen Tech. Como um projeto da Corticeira Amorim criou consultora para digitalizar indústria

© D.R.

Quando a Corticeira Amorim não encontrou no mercado a solução que procurava para mudar o sistema de recolha de informação de gestão da base industrial da sua operação, decidiu criar uma task force interna para desenvolver o que pretendia. A situação uniu a corticeira ao Kaizen Institute. Percebeu-se que o problema identificado sentia-se também noutras áreas da indústria e, identificada a oportunidade, foi criada a Kaizen Tech.

A corticeira procurava um novo software MES (Manufacturing execution system), que permitisse acompanhar todo o processo desde a chegada dos materiais até à transformação da matéria-prima em produtos acabados. O TrakSYS foi o software escolhido para ser desenvolvido, sendo que todos os procedimentos levados a cabo pela Corticeira Amorim - o maior player de transformação de cortiça do mundo - e pelo Kaizen Institute revelaram o potencial de apoiar outras empresas da indústria portuguesa na transformação digital e transição para a Indústria 4.0. Assim surgiu a Kaizen Tech, que tem em David Tavares o presidente executivo.

Ao Dinheiro Vivo, o gestor explica que a Kaizen Tech é "certamente um dos parceiros tecnológicos da Corticeira Amorim", mas também poderá sê-lo para outras empresas "com soluções complementares à oferta atual" da consultora, "e também servirá o mercado com as soluções que domina, tendo especial enfoque na digitalização dos processos fabris".

A Kaizen Tech chega ao mercado com serviços de análise funcional e levantamento de requisitos, implementação e gestão de projetos, suporte e evolução de sistema. Tudo a partir do software MES, que permite customizar serviços à medida das necessidades de cada empresa.

"O MES é o primeiro passo para a digitalização dos processos fabris e para a evolução das empresas no sentido da indústria 4.0", sublinha o CEO da Kaizen Tech. "A nossa solução permite comunicar com as máquinas, robots, scadas, etc., enviando e recebendo informação de eventos, consumos e produções.

Esta comunicação poderá ser totalmente automática, caso a automação o permita, ou inserida num terminal com a ajuda de um operador", complementa, notando que o sistema pode ser "conectado" a outros softwares, por exemplo de etiquetagem e inventariação. Tudo "em tempo real", permitindo "acompanhar o que acontece numa fábrica e atuar sobre as causas das perdas de eficiência de uma forma muito mais efetiva".

A Kaizen Tech, já em atividade, está instalada em Vila Nova de Gaia, já tem "parcerias firmadas com outras empresas", segundo David Tavares, ainda que não detalhe mais sobre esses acordos.

Para já, a consultora conta com 20 engenheiros, mas o plano passa por "duplicar a equipa dentro de dois a três anos". A consultora "tem especial necessidade de programadores, mas também gestores de projeto e especialistas de automação".

"A especificidade do nosso negócio é grande e queremos manter e alargar a equipa", realça o gestor, que antevê "um crescimento de 30% ao ano".