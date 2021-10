"Lab" de matemática mostra como tecnologia melhora ensino

Empresas queixam-se da dificuldade em encontrar perfis qualificados para a resposta digital © Ina FASSBENDER/AFP

A Samsung Portugal, em parceria com a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN), a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) e a MathemaTIC, criou um laboratório de matemática, onde 35 alunos do sétimo ano de escolaridade, entre os 12 e 13 anos, integraram uma turma virtual na plataforma online MathemaTIC, a que acederam através de tablets e com a orientação de um tutor, ao longo de oito semanas. Os estudantes realizaram, primeiro, um teste de diagnóstico, e um teste de avaliação final, realizado no fim do período de aprendizagem. Paralelamente, uma outra turma de 66 alunos teve acesso à mesma matéria, mas sem recurso a ferramentas digitais e à plataforma da MathemaTIC. Feita a experiência, as entidades envolvidas concluíram que 71% dos alunos com acesso aos meios tecnológicos e ferramentas digitais melhorou o desempenho, quando comparados os resultados da avaliação de diagnóstico com os do teste de avaliação final, registando uma subida dos resultados médios de 12%. Já na segunda turma, que não teve acesso a tablets e à plataforma da MathemaTIC, apenas 53% cumpriu esse critério, sendo que se verificou uma descida de 4% dos resultados médios.

Ora, a Samsung, a APFN, a SPM e a MathemaTIC concluíram que os alunos que tiveram o apoio de uma ferramenta digital melhoraram o seu desempenho na matemática, conseguindo uma subida da nota final, tendo em conta que se observou um aumento de 27% na média dos resultados nos testes realizados pelos alunos da primeira turma. Por isso, as quatro entidades defendem que o uso de tecnologia melhora o desempenho escolar na matemática, e que pode ser replicado noutras disciplinas.

Com base num questionário após a experiência, alunos e pais concordaram na utilidade da tecnologia para melhorar o aproveitamento escolar, encarando as soluções digitais como uma mais-valia para o ensino.

"Se já acreditávamos no potencial da tecnologia na educação, esta experiência veio reforçar e comprovar ainda mais essa realidade", referiu ao Dinheiro Vivo Cláudia Rodrigues, head of marketing & communications da Samsung Portugal, embora reconheça que "o caminho é longo" para eliminar barreiras à digitalização e introduzir máquinas e ferramentas digitais, definitiva e globalmente, no ensino português.

Um ensino mais digital?

"A concretização desta visão de futuro do sistema de ensino acarreta desafios. Desde logo, o reforço da inclusão e da democratização no acesso à educação digital", disse, lembrando que a pandemia da covid-19 revelou como é necessário "refletir sobre a adoção de ferramentas digitais e tecnologia que viabilize este tipo de ensino".

Isto, sem esquecer que tão importante como a introdução de meios tecnológicos no ensino, são os desafios da literacia digital. "O modelo de escola digital só faz sentido se partir do pressuposto da integração da tecnologia com alunos, professores e encarregados de educação para tornar a experiência educacional mais prática e colaborativa", defendeu a secretária-geral da APFN.

Ana Cid Gonçalves apoia a ideia de um ensino cada vez mais digital, acreditando que o laboratório criado também teria resultados positivos noutras disciplinas. Questionada se o papel do tutor na experiência pode ter influenciado os resultados, a líder da APFN assegurou: "Há alunos que conseguem chegar à autonomia mais cedo e há aqueles que precisam de maior apoio inicial, mas todos chegaram ao final do projeto a crescer autonomamente".

Ferramentas digitais não anulam papel do professor

Para o presidente da SPM, João Araújo, passar desta experiência à prática, no caso da matemática, pode retirar "uma certa ansiedade" dos alunos na disciplina, "que a evidência científica sugere ser transmitida pelos pais que tiveram alguma má experiência no passado".

"O ensino assistido por tecnologia e ferramentais digitais permite transformar a aprendizagem num jogo (com pontos, níveis, vidas, interação, competição, etc.), permite automatizar os testes de diagnóstico tornando exequível o diagnóstico personalizado em tempo real, permite o ensino pelos pares, a recuperação autónoma de matérias perdidas e o estudo em qualquer local, etc. Para aprender o fundamental é necessário professores, alunos atentos e tempo", afirmou.

Quanto ao papel da MathemaTIC, Hélder Sousa, responsável da plataforma, evidenciou os bons resultados obtidos, defendendo a utilidade da ferramenta criada, "cujas funcionalidades interativas permitem aos alunos realizar uma aprendizagem autónoma, com apoio virtual e feedback imediato". E considera que a plataforma é a ideal para alunos do 3.º ao 9.º anos, pois "permite aos professores a gestão, monitorização e a avaliação das tarefas desenvolvidas pelos seus alunos, em tempo real, e a emissão de relatórios automáticos, que em muito facilitam as suas tarefas de avaliação".