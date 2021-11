Laboratório de 5G e Inteligência Artificial da Huawei, IT e UA inaugurado esta terça-feira

© Josep LAGO/AFP

O 5GAIner - 5G+AI Networks Reliability Center, um laboratório dedicado ao 5G e à Inteligência Artificial, fruto de uma parceria entre a Universidade de Aveiro (UA), o Instituto de Telecomunicações (IT) e a Huawei, é inaugurado esta terça-feira. Localizado no Campus Universitário de Santiago, em Aveiro, este laboratório reforça o posicionamento da região de Aveiro com a inovação tecnológica e procurará apoiar a indústria na identficação de cenários e criação de soluções para diferentes setores, no âmbito do 5G e da inteligência artificial.

A parceria que permitiu a criação deste laboratório surgiu há pouco mais de um ano. Desde então, as três entidades têm-se esforçado por alavancar um trabalho de investigação e aprofundamento de conhecimento em 5G e inteligência artificial, que é necessário fazer numa altura em que há planos governamentais para acelerar a transição digital.

"Esta é uma iniciativa que tem corrido muito bem", comenta Rui Aguiar, professor da UA e investigador do IT, que vai liderar o laboratório que será hoje inaugurado. Ao Dinheiro Vivo, em jeito de antecipação, Rui Aguiar explica que a iniciativa resulta de um entendimento entre a aposta da Huawei na investigação, os conhecimentos do IT e da "disponibilidade" da UA.

Apesar de só agora o 5GAlner ser inaugurado, o trabalho que é desenvolvido pela equipa de especialistas não é de agora. "Estamos a trabalhar no 5G há muito tempo", reitera Rui Aguiar, revelando que a sua equipa até já começou "a olhar para os planos do 6G". "Estas coisas olham-se com uma timeline de oito a dez anos", diz.

Mas sobre o 5GAlner, o lab director está satisfeito por se tornar público o trabalho desenvolvido em Aveiro. Questionado sobre o papel que este laboratório já está a desempenhar e vai continuar a assumir, Rui Aguiar explica que, por um lado, começou a compreender-se "que havia uma necessidade de facilitar a transição digital das empresas, usando a tecnologia 5G". É que a transição digital está a ser centrada "em tecnologias do passado", mas o 5G poderá permitir "uma transformação" do ecossistema económico.

Ora, por outro lado, o facto de haver académicos como Rui Aguiar que já estão envolvidos em projetos de exploração do 5G "há vários anos", tendo "uma experiência muito grande numa tecnologia que ainda não há em Portugal", motivou a criação do 5GAlner - 5G+AI Networks Reliability Center.

"A investigação já existia, mas não havia condições de se fazer uma aproximação ao que será disponibilizado no mercado", realça Rui Aguiar. E sublinha que o 5GAlner já permite há algum tempo fazer "umas brincadeiras muito sérias" com o 5G, que ainda estão longe do que vai chegar ao mercado, em breve.

"O que esta associação da Huawei, Universidade de Aveiro e Instituto de Telecomunicações permitiu foi capitalizar a nossa experiência nesta parte mais de desenvolvimento fundamental e de ferramentas e complementá-las de uma forma radicalmente diferente, com o que poderão ser as caracteristicas dos potenciais serviços 5G a médio prazo", explica.

"Há um caminho muito grande entre aquilo que se pode fazer na inovação e o que depois se pode esperar fazer quando se preparar um produto para o mercado. E isso não tínhamos condições de fazer", acrescenta. Daí a importância deste laboratório, que permite explorar diferentes potencialidades.

Isto porque, segundo Rui Aguiar, "o 5G é uma tecnologia muito plástica", há "várias visões" para a nova vaga tecnológica. O professor universitário salienta que o 5G que vai chegar em breve ao mercado nacional - devido ao fim do leilão do 5G - é apenas um primeiro passo. As ferramentas à disposição do 5GAlner já permitem trabalhar com uma visão de 5G dois anos à frente do que vai ser, entretanto, disponibilizado, em Portugal.

"Já temos acesso ao futuro, a algo que os operadores não irão colocar no mercado - salvo alguma alteração - antes de 2023", conta.

Ora, segundo Rui Aguiar, esse trabalho de exploração do que aí vem é necessário fazer, e só num projeto com a dimensão e propósito do 5GAlner será possível. Um laboratório, ressalva o académico, que também só é possível porque há vontade, "uma "apetência" das entidades que apoiam todo o projeto na exploração das potencialidade do 5G. Segundo o professor universitário, especialista em telecomunicações, há um interesse das empresas do setor das telecomunicações em apreender o potencial do que aí vem.

A título de exemplo, Rui Aguiar reitera a disponibilidade da Huawei em ceder a tecnologia 5G que ainda não está disponível no mercado e o papel da Altice Portugal em disponibilizar uma rede própria para o 5GAlner sem custos. Acresce o papel de entidade como a Bosch, a Efacec e o Porto de Aveiro que já colaboram com o referido laboratório em projetos de exploração plena de um 5G que só a médio prazo será acessível no mercado português.

O laboratório dedicado ao 5G e à Inteligência Artificial vai ser inaugurado a 16 de novembro, num evento a partir das 10h, no campus Universitário de Santiago, em Aveiro. A inauguração do 5GAlner contará com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.