Le Wagon e Nova SBE promovem curso gratuito de 'data science'

Data Summer Academy, da Le Wagon e Nova SBE, acontece entre 28 de junho e 7 de julho © Direitos Reservados

A escola de programação Le Wagon e a Nova SBE Data Science Knowledge Center (DCKC) acabam de anunciar que vão disponibilizar gratuitamente workshops e talks online de data science (ciência de dados), entre 28 de junho e 7 de julho. Trata-se da Data Summer Academy, um curso de duas semanas em que experts do DSKC partilham com os participantes projetos inovadores, que usam as teorias analisadas durante os workshops, com a duração de uma hora e meia.

"O objetivo é tornar a área de estudos de ciência de dados mais acessível e fornecer oportunidades de crescimento profissional através da aprimoramento de conhecimentos - [o conhecido] upskilling", refere a Le Wagon na nota enviada à imprensa.

Direcionado àqueles que se estão a iniciar neste campo, esta experiência "vem descomplicar a natureza da Data Science", ao unir "conhecimentos técnicos e teóricos com experiência prática para oferecer uma série de ferramentas para principiantes que queiram aprofundar o seu conhecimento em ciência dos dados", clarifica a escola de programação. As inscrições já se encontram abertas.

O público-alvo pode ir "desde gestores e empreendedores que queiram compreender os principais desafios da análise de dados até estudantes que possam vir um dia a aplicar algoritmos automáticos apoiados por inteligência artificial em projetos futuros", pode ler-se na nota.

Pedro Agostinho, city manager da Le Wagon em Lisboa, observa, citado em comunicado, que esta é uma "área altamente procurada de um ponto de vista das competências exigidas pelo mercado de trabalho", correspondendo à segunda profissão mais procurada pelas empresas portuguesas na área de Tecnologias de Informação (IT).

Dado o potencial que este setor tem revelado no contexto da empregabilidade a nível nacional, a missão conjunta das instituições foi a de "criar uma academia acessível", acrescenta o responsável. "A Data Summer Academy oferece a estudantes e profissionais, por um lado, as ferramentas analíticas adequadas para desenvolverem o seu conhecimento neste tema e, por outro, exemplos práticos e casos de estudo de aplicação real destas competências em desafios de negócio", conclui Lénia Mestrinho, diretora executiva do DSKC.