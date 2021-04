Lenovo Legion Phone Duel 2. A mais recente potência de smartphones de gaming tem duas ventoinhas

Dinheiro Vivo 08 Abril, 2021 • 18:41 Partilhar este artigo Facebook

A Lenovo anunciou esta quinta-feira o seu novo smartphone de gaming, o Lenovo Legion Phone Duel 2. Com o número de mobile gamers a aumentar para mais de 2,6 mil milhões que no ano passado e a projetar crescer em popularidade, os jogos mobile entraram numa era dourada com uma multiplicidade de escolhas de dispositivos e jogos mais imersivos.

Desenvolvido para um desempenho extremo e projetados para dar aos mobile gamers a vantagem competitiva, o novo Lenovo Legion Phone Duel 2 incorpora uma arquitetura de tecnologia avançada de segunda geração (ATA 2.0) para utilização horizontal suportada por um sistema térmico completo, que potencia o desempenho máximo e FPS fiável.

Para um maior controlo térmico, os ventiladores duplos trabalham em conjunto, de forma a mover eficazmente o fluxo de ar fresco através dos componentes quentes, ao jogar para um máximo de arrefecimento e desempenho pronto para a batalha.

Disponível em duas cores, no Ultimate Black e Titanium White hue4, o Lenovo Legion Phone Duel 2 possui iluminação RGB e tem processador Snapdragon 888 5G, até 18GB de memória LPDDR5 e até 512GB de armazenamento UFS 3.15.

O seu grande ecrã AMOLED de 6,92 polegadas (2460 x 1080) apresenta uma taxa de atualização ultrarrápida de 144Hz e o que a Lenovo chama de taxa de amostragem de toque de 720Hz, única no mundo dos smartphones.

O feedback dos apoios ao gaming Octa-Trigger e Dual HaptiX dão ao jogador uma experiência semelhante à de um jogador de consola, que promete ser "profundamente intuitiva e incrivelmente precisa para uma diversão mais imersiva".

Desenvolvida horizontalmente, a câmara pop-up selfie de 44MP permite que os jogadores experimentem funcionalidades melhoradas e divertidas de inteligência artificial (IA), como a remoção de fundo, a aplicação de filtros estilizados e efeitos de avatar animados. Com uma lente autofocus ultra-larga de 84 graus, oferece aos streamers um "detalhe incrível e um excelente desempenho de baixa luminosidade".

Quatro microfones de cancelamento de ruído otimizados pela IA proporcionam um áudio de melhor qualidade de streaming, mesmo em ambientes movimentados. No interior, a bateria dupla com capacidade total de 5.500mAh é 10% maior que a da geração anterior, enquanto o carregamento mais rápido de 90W6 e as duas entradas USB Type-C, convenientemente colocadas, permitem que os cabos não abrandem o jogo.

Utiliza um carregamento duplo ultrarrápido durante 17 minutos através das entradas de carga dupla USB Tipo-C de 90W, sendo que, para atingir aa carga completa leva apenas 30 minutos.

O Sistema Integrado Snapdragon X60 5G Modem-RF proporciona um desempenho rápido de 5G sobre as ligações sub-6GHz e mmWave, incluindo conectividade SIM dual 5G2, para que os jogadores possam jogar com os pings mais baixos. Eventualmente, se a ligação 5G do dispositivo alguma vez for interrompida, liga-se automaticamente ao Wi-Fi9 através das suas múltiplas antenas.

Para um controlo máximo e mais eficaz, o novo Lenovo tem oito teclas virtuais, mais uma vantagem para o smartphone gaming. Este dispositivo oferece aos jogadores quatro teclas ultrassónicas na parte superior, dois pontos de toque no ecrã de capacidade traseira e dois pontos de contacto de força no ecrã.

O Lenovo Legion Phone Duel 2 estará disponível a partir de abril na China, e em mercados selecionados na Ásia-Pacífico e na Europa, a partir de maio. Relativamente ao valor da nova tecnologia, o mais recente dispositivo da marca terá um preço inicial de 799,00€.