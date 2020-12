LG apresenta robô UV autónomo para desinfeção

Dinheiro Vivo 15 Dezembro, 2020 • 17:54 Partilhar este artigo Facebook

A gigante eletrónica acaba de anunciar o desenvolvimento de um robô autónoma que utiliza luz ultravioleta C (UV-C)1 para desinfetar áreas comuns, propicias a muitos toques e tráfego.

Esta inovação foi pensada especialmente para o setor da hotelaria, do retalho e para escolas, espaços onde normalmente há muita afluência.

Num contexto em que a desinfeção é palavra de ordem, a marca adaptou os seus conhecimentos de robótica, inteligência artificial e veículos autónomos às necessidades dos seus clientes.

Devido ao seu design autónomo, o robô será capaz de se deslocar facilmente entre mesas, cadeiras e outros móveis, irradiando as superfícies de toque de uma sala no período de 15 a 30 minutos, garantindo a desinfeção de várias áreas com uma única carga de bateria.

"Este robô UV autónomo chega num momento em que a higiene é a grande prioridade para os hóspedes de hotéis, estudantes e clientes de restaurantes", afirma em comunicado o vice-presidente Roh Kyu-chan, head da robot business division da LG"s Business Solutions Company.

"Os consumidores são assim tranquilizados, sabendo que o robô UV da LG ajudará a reduzir a sua exposição a germes potencialmente prejudiciais", acrescenta.

Desenhado para uma fácil utilização, a mais recente inovação da gigante tecnológica pode ser integrada nas rotinas de limpeza pré-estabelecidas, sem a necessidade de uma extensa formação aos trabalhadores ou de especialistas para o operar.

A acrescentar às vantagens, será possível monitorizar o progresso do robô de forma remota através de smartphones ou tablets.

Quanto à exposição aos raios ultravioletas, esta será minimizada através de um mecanismo de segurança integrado, que se ativa por sensores de deteção de movimento humano, bem como carregando num botão de emergência ou controlando na aplicação móvel.

"A LG está empenhada em alavancar a sua diversificada experiência em robótica, inteligência artificial e condução autónoma para desenvolver soluções criativas que permitam enfrentar os desafios do amanhã", conclui ainda o vice-presidente.