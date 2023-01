LG mostra frigorífico com música MoodUP, mobília que purifica o ar e nova TV OLED

Segunda geração de eletrodomésticos LG Signature na CES 2023 © LG Electronics

Estão abertas as hostilidades na grande feira de tecnologia CES 2023, em Las Vegas, onde a LG Electronics foi a primeira gigante da eletrónica de consumo a fazer uma conferência de imprensa. A fabricante sul-coreana apresentou várias novidades para casa, estabeleceu metas ambiciosas ao nível da sustentabilidade e zero emissões, e disse que está a trabalhar em serviços de mobilidade para melhorar a experiência dos consumidores dentro dos carros num futuro autónomo.

"Não é inovar só por inovar mas para uma vida verdadeiramente melhor", disse o CEO William Chao, no palco da CES. "Aqueles que acreditam que a vida é boa são aqueles que a vão tornar ainda melhor", disse aludindo à assinatura clássica da LG, "Life"s good" (a vida é boa).

Para melhorar a vida dos consumidores, a LG apresentou nesta conferência a nova linha de frigoríficos MoodUP, que permite mudar as cores das portas e escolher uma música para tocar no altifalante bluetooth integrado. As cores com luzes LED vão mudar para acompanhar o tipo de música, sendo que as portas ficam transparentes com um toque para deixarem ver o que está dentro do frigorífico sem o abrir (InstaView). São 22 cores para a parte superior e 19 para a inferior.

No quarto, a LG quer entrar para dentro do guarda-roupa e oferecer dois gadgets para tratar dos sapatos. Um é o LG ShoeCare, um aparelho com uma porta onde se colocam os sapatos e se liga o programa para os higienizar e desodorizar. O outro chama-se Styler ShoeCase, uma caixa giratória que expõe os sapatos com luz personalizada.

Passando para a sala de estar, a novidade é a mobília com purificador de ar integrado. A "Aero Furniture" parece uma mesa de apoio normal mas integra o PuriCare, uma forma de "esconder" um dispositivo que nem sempre se encaixa na decoração da casa.

E no centro do entretenimento doméstico, é claro, as televisões. Desta vez, a marca introduziu "a primeira televisão OLED com transmissão sem fios, 4K e caixa de conexão zero", disse o responsável Frank Lee. A caixa contém todos os circuitos e não há fios à vista com a TV LG Signature OLED M. Frank Lee sublinhou que esta CES marca dez anos desde que a LG introduziu as suas televisões OLED.

Estas novidades estarão expostas no espaço da marca na feira CES, que começa esta quinta-feira, 5 de janeiro, e decorre até domingo, 8 de janeiro, em Las Vegas.