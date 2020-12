Líder da Iniciativa Liberal ajudou a trazer Web Summit para Portugal. "Foi difícil convencer Medina"

João Cotrim Figueiredo, presidente do Turismo de Portugal em 2015, e Paddy Cosgrave, CEO da Web Summit, a assinarem o acordo para a vinda do evento para Portugal © Web Summit

O deputado e líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, era, há cinco anos, presidente do Turismo de Portugal e esteve na base da vinda da Web Summit para Lisboa, em 2016. Tudo começou com uma estratégia de marketing low cost e focada em ter estrangeiros a espalhar "como se sentiam em casa no país".

Neste podcast Cotrim Figueiredo explicou como foi implementar a estratégia de marketing que culminou com a vinda do evento para Portugal e como o embaixador em Dublin ajudou a validar a Web Summit. O valor de um milhão de euros na altura "pareceu justo".

Inside Web Summit EP6 00:00 00:00

(Pode subscrever o nosso podcast na Apple ou Spotify ou ver todos os episódios na nossa área de podcasts)

É ainda explicado como o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, "não foi um entusiasta para ter cá a Web Summit, o que custou mais foi convencê-lo, o que vale é que outros em Lisboa foram ".

O atual líder da Iniciativa Liberal Lamenta ainda que o governo não use números para explicar os 11 milhões de euros pagos ao evento e não crie uma estratégia nacional de inovação para aproveitar melhor a presença da Web Summit no país.