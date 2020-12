Líder da Slack: "O trabalho remoto e híbrido veio para ficar para sempre"

Cal Henderson, líder da plataforma de comunicação profissional Slack. © DR

O líder da Slack - a plataforma rival do Teams que é uma espécie de rede profissional com canais de conversação para empresas - não abordou um dos temas do momento sobre a sua empresa: o recente acordo para ser comprada pela gigante Salesforce - um negócio que está a decorrer. Como a maioria das conferências da Web Summit foram gravadas antes, esse tema não foi incluído.

Henderson admite que com o trabalho remoto se perderam as relações casuais no escritório durante a pandemia (diz que o Slack está a tentar soluções para o substituir também), mas garante que a tecnologia tem permitido ultrapassar questões que pareciam impossíveis antes e "o escritório como o conhecemos vai mudar e deverá singrar de forma ampla a flexibilidade do trabalho, além do trabalho remoto e híbrido, que veio para ficar para sempre".

O responsável cita mesmo um estudo global que indica que só 22% dos trabalhadores em escritórios preferem voltar a tempo inteiro para o escritório após a pandemia, os restantes 78% prefere um modelo híbrido.

"A natureza do escritório vai mudar e começará a ser o espaço para colaborarmos, vão existir cada vez menos postos individuais fixos nos escritórios e as pessoas vão poder ficar em casa a fazer aí o trabalho mais focado e isolado", explica o responsável da empresa americana. Daí que acredite que: "a sensação de ir para o trabalho vai mudar para sempre após este período".

Cal Henderson admite que haverá empresas que não vão querer mudar, mesmo depois da maioria ter visto que a flexibilidade do trabalho resulta e motiva os funcionários, "mas essas terão menos tendência a evoluir numa era moderna".

"Faz sentido dar mais flexibilidade de horários às pessoas em casa e fomentar colaboração conjunta no escritório, as empresas devem-se focar em resultados e não em horários se não querem ficar para trás", explica o responsável, acrescentando: "a pandemia permitiu perceber que o trabalho híbrido e flexível tem tudo para resultar, mesmo em empresas que nunca o admitiriam antes".

Henderson admite que o uso das ferramentas digitais de forma mais global e o trabalho híbrido "são aprendizagens que vão fazer as organizações mais fortes após a pandemia".

Outro vaticínio que deixa diz respeito à sua empresa: "O email vai ser substituído por canais de comunicação, como o Slack, e espero que optem por nós".