Local da Expo Dubai vai dar lugar a uma cidade "centrada nos cidadãos", tecnológica e dinâmica

Nadimeh Mehra, vice-presidente do District 2020 © Carlos Pimentel/Global Imagens

Francisco de Almeida Fernandes 05 Novembro, 2021 • 07:01

Construir um espaço urbano de raiz, dedicado à promoção da inovação tecnológica e da colaboração entre grandes empresas e startups, é o principal objetivo de Nadimeh Mehra para a zona que atualmente está ocupada com a Expo 2020 Dubai. "É um mega-evento de seis meses que está a decorrer agora no Dubai, mas planeamos que esta Expo se desenvolva e transforme numa cidade, em semelhança ao que foi feito aqui com a Expo 98 Lisboa", enquadra a vice-presidente do District 2020, local anfitrião da exposição internacional. Aproveitando a participação da responsável na Web Summit, em Lisboa, onde foi para lecionar uma masterclass e para promover o ambicioso projeto, o Dinheiro Vivo falou com Mehra sobre os planos para o futuro e o que pretende o país conseguir com esta iniciativa.

Ao todo, o espaço tem cerca de 200 mil metros quadrados que vão, logo após o término da Expo, dar origem a "uma futura cidade focada nos cidadãos". A ideia é aproveitar parte dos edifícios e das infraestruturas criadas para o evento e redirecioná-los para utilização residencial, comercial e académica. "Haverá um período de transição que demorará cerca de seis meses, até outubro de 2022, altura em que vamos inaugurar a primeira fase do projeto, que é a área residencial e comercial", explica, garantindo que se tornará também num centro de inovação tecnológica.

"O espaço comercial que estamos a arrendar é dirigido a empresas em sectores estratégicos para o desenvolvimento da região", revela. Smart cities, smart logistics, indústria 4.0 e mobilidade inteligente serão as quatro indústrias prioritárias, que Mehra garante estarem em "emergência" nesta parte do mundo. "O que fizemos foi trazer empresas chave e líderes globais, mas também startups e a academia", acrescenta. O objetivo é promover a colaboração que permitirá "às maiores empresas inovar e às startups crescer" com estes laboratórios vivos. A vice-presidente diz ainda que será possível, nestes living labs, "testar conceitos, promover o contacto entre empresas e empreendedores, mas também encontrar financiamento" para projetos disruptivos.

Para alimentar toda esta inovação, tecnologias como a Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial (IA), blockchain, big data, impressão 3D e robótica serão essenciais, observa a líder da futura cidade tecnológica. "A cidade vai abrir portas em outubro de 2022 para dar as boas-vindas aos seus cidadãos, visitantes e empreendedores", afiança Namideh Mehra, visivelmente orgulhosa do que ainda está por vir.

A Expo 2020 Dubai arrancou no início de outubro e deverá continuar em atividade até ao final de março do próximo ano, oferecendo um pavilhão por país convidado. Entre eles está Portugal, que ocupa um edifício desenhado pela empresa de arquitetura Saraiva & Associados, onde será possível conhecer a cultura, a gastronomia e os destinos do país à beira-mar plantado.