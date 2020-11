Lucro da Lenovo disparou 53% para 310 milhões de dólares

Lenovo. © Pixabay

Os resultados da Lenovo no segundo trimestre do ano fiscal, período que terminou a 30 de setembro, surpreendeu os analistas: a fabricante chegou aos 310 milhões de dólares de lucro (264,9 milhões de euros), significativamente acima da estimativa de 224 milhões de dólares.

Face ao mesmo período do ano passado, a Lenovo registou uma subida de 53% dos lucros. Em declarações à Reuters, o chairman da empresa, Yang Yuanqing, indicou que "o último trimestre poderia ser descrito como o trimestre perfeito", referindo-se ao saldo positivo em todas as áreas de negócio.

As receitas do grupo subiram 7% em termos homólogos, para os 14,5 mil milhões de dólares (cerca de 12,39 mil milhões de euros). A necessidade de apostar no teletrabalho e no ensino à distância impulsionou os resultados da Lenovo, que continua com perspetivas de crescimento para os próximos meses.

"Os nossos resultados recordes alcançados neste trimestre refletem o nosso compromisso contínuo em corresponder às necessidades da economia de trabalho, aprendizagem e entretenimento em rápido crescimento. Todos os nossos principais negócios apresentaram um crescimento face ao ano anterior, enquanto a nossa receita de Software e Serviços cresceu e atingiu um novo recorde ", afirma Yuanqing Yang, citado em comunicado.

Analisando por área de negócio, o segmento de IDG (Intelligent Devices Group), onde se incluem os computadores e dispositivos inteligentes, continua a representar a maior fatia de negócio. As receitas subiram 8% em termos homólogos para os 11,5 mil milhões de dólares. A Lenovo ocupa a primeira posição no mercado global de PC, com uma quota de mercado de 23,6%, indica a empresa.

Já a área mobile viu as receitas subir 39% em termos homólogos, com o trimestre a coincidir com o lançamento do telefone dobrável Rarz ou o smartphone para gaming Legion.

A área de Data Center cresceu 11%, com receitas de 1,48 mil milhões de dólares. A empresa refere que o segmento de cloud service provider viu as receitas crescer a dois dígitos, com uma subida de 34%. A receita proveniente do negócio virado para as PME manteve-se estável, indica a empresa.