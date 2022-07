Lucro da LG Electronics cai 12% devido à crise inflacionista

William Cho, CEO LG Electronics © DR

A LG Electronics, conglomerado especializado em produtos eletrónicos, registou, no segundo trimestre, um lucro operacional de de 792,2 mil milhões de wons coreanos (594 milhões de euros), uma quebra de 12% face ao período homólogo do ano passado, revelou esta sexta-feira em comunicado.

A queda no lucro operacional deveu-se, em grande parte, aos desafios inerentes à cadeia de fornecimento e aos custos de logística mais altos, salienta a multinacional na nota distribuída.

Para contornar o impacto negativo da evolução da pandemia de covid-19 e as atuais condições económicas nos negócios, a LG está a "alavancar o seu portefólio", expandindo as "vendas de produtos premium também para as áreas de produtos mais massificados", e simultaneamente a expandir as áreas de vendas no negócio B2B, nomeadamente no caso de componentes para veículos, adianta.

La a receita da LG aumentou 15% no segundo trimestre deste ano, para 19,5 biliões de wons coreanos (14,6 mil milhões de euros), em termos homólogos.

Trata-se da maior receita de sempre registada num segundo trimestre, refere a multinacional em comunicado, adiantando que reflete as fortes vendas de eletrodomésticos LG nas principais regiões do mundo, além do lucrativo crescimento do negócio de componentes para veículos à medida que a indústria automóvel recupera.