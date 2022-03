Lucro da Oracle cai 54% para 2.108 ME no 3.º trimestre do ano fiscal

Sede da Oracle em Austin, Texas © Oracle

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Março, 2022 • 15:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O lucro da Oracle registou uma queda homóloga de 54% no terceiro trimestre do ano fiscal de 2022, para 2.319 milhões de dólares (2.108 milhões de euros), anunciou esta sexta-feira a multinacional de tecnologia e informática norte-americana.

As receitas da Oracle cresceram 4% no terceiro trimestre do ano fiscal de 2022, para 10.500 milhões de dólares (9.500 milhões de euros), enquanto o lucro por ação foi de 0,84 dólares, o que representou uma queda de 3% face ao mesmo trimestre do ano fiscal anterior.

A quebra do lucro por ação foi justificada sobretudo devido à queda no preço das ações da empresa de sequenciação de genes Oxford Nanopore e à perda operacional na Ampere, fabricante dos 'chips' de servidores ARM, os mais rápidos do mundo, salientou a multinacional norte-americana em comunicado.

Os serviços na nuvem e as receitas de suporte a licenças, por sua vez, registaram um crescimento de 5% no período em apreço, para 7.600 milhões de dólares, adianta a empresa.

Já a receita operacional foi de 3.800 milhões de dólares, sendo que se registou uma queda de 1% face ao terceiro trimestre de 2021, representando 36% das receitas alcançadas.

O presidente executivo da Oracle, Safra Catz, afirmou aquando da apresentação dos resultados financeiros, que no terceiro trimestre "o aumento de 7% nas receitas [contabilizadas a câmbios constantes e não em dólares], teve a "maior taxa de crescimento" em termos de "receita orgânica trimestral" desde que a empresa "iniciou a transição para a nuvem".