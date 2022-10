Lucro da Samba Digital aumenta 158%, para 318 mil euros, de junho de 2021 a junho de 2022

© DR

O lucro da norte-americana Samba Digital, agência de 'marketing' dedicada ao desporto admitida este mês na Euronext Lisbon, aumentou 158%, para 318 mil euros, no exercício de junho de 2021 a junho de 2022 face ao período anterior.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira, a Samba Digital - que se estreou na bolsa de Lisboa no passado dia 06 de outubro, com uma avaliação de 23,3 milhões de euros, avança que, no período de junho de 2021 a junho 2022 e a taxas de câmbio constantes, a faturação aumentou 156% (somando 1,99 milhões de euros) e as receitas operacionais progrediram 170% (para 421 mil euros).

"Os resultados do último exercício completo, de junho de 2021 a junho de 2022, demonstram uma impressionante trajetória de crescimento em todos os indicadores financeiros e correspondem a um período de expansão e alargamento da nossa operação, que conta hoje com um portefólio de marcas desportivas que são uma referência a nível global", afirma o presidente executivo (CEO) da Samba Digital, Frédéric Fausser, citado no comunicado.

A previsão da Samba Digital para a totalidade do ano 2022 (de 01 de janeiro a 31 de dezembro) aponta para um resultado líquido de 637 mil euros, para uma faturação de 4,23 milhões de euros e para receitas operacionais de 807 mil euros.

Em 30 de junho de 2022, o capital da Samba Digital era de 1,045 milhões de euros, face a 390 mil euros em 30 de junho de 2021.

"De notar que o capital em 2018, na data de criação da empresa, era de apenas 1.000 dólares (cerca de 1.000 euros ao câmbio atual) e o valor atual de 1,045 milhões de euros resulta da incorporação de resultados líquidos sujeitos a taxas e impostos", lê-se no comunicado.

A empresa destaca que "não tem dívida bancária e, apesar de autofinanciar a totalidade da sua operação, espera ter uma posição financeira líquida no final do ano superior a um milhão de euros".

As contas trimestrais da Samba Digital respeitantes a 30 de setembro 2022 serão publicadas em 04 de novembro.

A Samba Digital foi fundada em 2018 nos Estados Unidos e "apoia clubes e jogadores da indústria do desporto e lgaming na sua estratégia de internacionalização, desenvolvendo as suas audiências digitais em todo o mundo".

O grupo está presente em quatro continentes, na América, Europa, África e Ásia, segundo informação da empresa que dizia trabalhar com alguns dos maiores clubes e jogadores de futebol do mundo, estando também, "desde este ano, com a Primeira Liga Portuguesa".

A empresa tem ainda experiência em outros desportos, como basquetebol, ténis, Fórmula 1, entre outros.