Lucro líquido da Nokia sobe 18% em 2022 para 2481 milhões de euros

A finlandesa Nokia registou um lucro líquido de 2.481 milhões de euros em 2022, um aumento 18% em termos anuais e comparáveis, apesar do impacto dos problemas na cadeia de abastecimento, foi esta quinta-feira anunciado.

Em 2022, as vendas da empresa sediada em Espoo cresceram 12% para 24.911 milhões de euros, "beneficiando das flutuações das taxas de câmbio" - com uma divisa constante, as vendas da Nokia cresceram 6%.

"As disrupções na cadeia de abastecimento e os constrangimentos no fornecimento de semicondutores impactaram a operação dos lucros ao longo do ano, mas após melhorias significativas na segunda metade de 2022, o ano acabou com um impacto mínimo", refere a empresa em comunicado hoje divulgado.

A empresa registou incrementos nas suas vendas em todas as regiões geográficas, destacando-se a Índia (25% para 1.290 milhões de euros) e América Latina (24% para 1.223 milhões de euros).

No último trimestre de 2022, as vendas registadas aumentaram 16% em termos homólogos -- 11% em divisa constante --, tendo as infraestruturas de rede crescido 14% "guiadas por uma procura forte em todos os ramos".

Entre outubro e dezembro, o lucro líquido foi de 3.152 milhões de euros, contra 680 milhões de euros nos últimos quatro meses de 2021.

Para este ano, a Nokia espera registar vendas entre os 24.900 milhões de euros e os 26.500 milhões de euros, o equivalente a um crescimento entre 2% e 8%.

"Dissemos no início de 2022 que seria um ano de aceleração e cumprimos o que prometemos. A equipa da Nokia fez um excelente trabalho ao navegar desafios geopolíticos, económicos e de abastecimento, executando com sucesso a nossa estratégia e proporcionando um forte desempenho no ano", afirmou o presidente da Nokia, Pekka Lundmark, no comunicado.