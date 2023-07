Lucros da Meta caem 4,6% para 12,17 mil milhões de euros no primeiro semestre

Mark Zuckerberg, fundador e CEO da Meta, dona das redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp.

A tecnológica norte-americana Meta, proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou esta quinta-feira um lucro líquido de 13 498 milhões de dólares (12 170 milhões de euros) no primeiro semestre do ano, menos 4,6% que no mesmo período de 2022.

A empresa liderada por Mark Zuckerberg registou um volume de negócios de 60 645 milhões de dólares entre janeiro e junho, contra 56 729 milhões de dólares um ano antes, mas os custos também cresceram de forma acentuada.

Depois de um primeiro trimestre mais complicado, no segundo trimestre a Meta conseguiu melhorar tanto o volume de negócios - mais 11% para 31 999 milhões de dólares - como os lucros - mais 16% para 7 788 milhões.

"Tivemos um bom trimestre", disse Zuckerberg num comunicado, no qual se disse entusiasmado com os novos produtos da empresa, que incluem ferramentas de Inteligência Artificial (IA) e a nova rede Threads, nascida como concorrente do Twitter.

A publicidade digital, em todo o caso, continua a ser a principal fonte de receitas da empresa e, no trimestre mais recente, teve uma clara recuperação, com receitas de 31 498 milhões de dólares, mais 12% do que um ano antes.

Pelo segundo trimestre consecutivo, a Meta viu as receitas crescerem depois de a sua atividade ter diminuído durante a maior parte de 2022.

Os investidores, que esperavam geralmente uma recuperação da publicidade este ano, têm apostado fortemente na Meta e noutros gigantes tecnológicos nos últimos meses, esperando também que as reestruturações a que vários deles foram submetidos melhorem a sua rentabilidade e as oportunidades da revolução da IA.

Até agora, este ano, as ações da empresa-mãe do Facebook ganharam quase 140%, recuperando muito do que foi perdido no ano passado, mas ainda longe dos máximos que atingiram em 2021.

Hoje, a boa tendência bolsista manteve-se, com as ações da Meta a encerrarem a sessão em alta de 1,39% e a subirem fortemente, cerca de 5%, nas negociações eletrónicas após o fecho, depois da publicação das contas.

Para além de resultados melhores do que os previstos, a Meta anunciou uma perspetiva positiva para os próximos meses, com um volume de negócios entre 32 mil e 34,5 mil milhões de dólares no terceiro trimestre.

Simultaneamente, a empresa declarou que prevê um aumento das despesas, tanto devido aos custos da reestruturação como aos investimentos em IA e no metaverso.

Em relação à utilização das suas principais aplicações, Meta assinalou que o número de utilizadores diários ativos do Facebook cresceu 5% em junho, para 2.060 milhões.