Luz Saúde já faz videoconsultas de 45 especialidades para 5 continentes e ajuda triagem do SNS 24

Telesaúde ou telemedicina (que inclui consultas remotas) é uma das tendências potenciada pela pandemia. © DR

A Luz Saúde - que pertence à Fidelidade e comanda os Hospitais da Luz por todo o país - admite ao Dinheiro Vivo que a telesaúde "será um canal de acesso cada vez mais importante em Portugal e no mundo pois aproxima profissionais clínicos e os doentes". Quem o diz é o diretor clínico digital da Luz Saúde, Daniel Ferreira, cujo cargo serve precisamente para expandir o uso das ferramentas digitais no grupo.​​

O responsável lembra no entanto que é "fundamental" assegurar "que todas as regras de segurança, proteção de dados e critérios de elegibilidade para a realização de uma videoconsulta sejam claros para todos os doentes".

Daniel Ferreira explica ainda que o grupo que presta serviços através de 30 unidades - incluindo 14 hospitais privados - intensificou o programa de teleconsultas (iniciado em 2017) durante a pandemia e tem já critérios clínicos com videoconsultas "em mais de 45 especialidades com clientes a serem seguidos nos cinco continentes pelos profissionais clínicos da sua rede".

Este ano iniciaram o sistema de triagem clínica remota (Luz 24) e permite a possibilidade de videoconsulta urgente a partir de qualquer parte do mundo com um médico da sua rede hospitalar. "Com a pandemia todos os serviços de acesso remoto crescerem exponencialmente e mantiveram os clientes da rede Hospital da Luz sempre perto do seu médico", diz o médico.

Já sobre a relação com o SNS para algum possível projeto de implementação de telesaúde, "não há qualquer com o SNS". "Temos um serviço de triagem clínica remota (Luz 24) através de uma equipa de enfermagem interna e experiente, que complementa de forma gratuita a linha SNS 24", explica o responsável.

Apesar de já existirem várias empresas e startups, incluindo portuguesas, a prestarem serviços de telesaúde para hospitais, a solução da Luz Saúde "é interna, salvaguardando a segurança e a proteção dos dados clínicos dos doentes da rede Hospital da Luz".

