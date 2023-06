MacOS Sonoma, iOS 17, MacBook Air de 15 polegadas e mais novidades da Apple

Craig Federighi apresenta o MacOS Sonoma © Apple

Sonoma é a próxima versão do sistema operativo para computadores Mac, anunciou hoje a Apple no início do seu evento anual para programadores, em Cupertino.

O MacOS Sonoma irá incluir melhorias ao navegador Safari, mais privacidade na navegação online e camadas de personalização até agora inexistentes. O vice-presidente sénior de software, Craig Federighi, demonstrou, por exemplo, como será possível arrastar widgets para o desktop e partilhá-los a partir do iPhone, usando a continuidade entre os dispositivos Apple.

"Este é um grande lançamento que irá tornar o seu Mac mais agradável e produtivo", disse Federighi.

Nesta apresentação, que foi pré-gravada, também foram dadas a conhecer algumas das novidades na próxima versão do sistema operativo do iPhone. O iOS 17 trará grandes novidades nas suas três aplicações fundamentais de comunicação: telefone, FaceTime e Mensagens.

No telefone, será possível adicionar "pósteres" personalizados dos contactos e vai ser introduzido o "voicemail" ao vivo. Funciona da seguinte forma: quando alguém está a telefonar, a pessoa pode descrever porque está a fazer a chamada e essa descrição é transcrita instantaneamente no ecrã. Do outro lado, o destinatário da chamada lê a transcrição e decide se quer ou não atender a chamada no momento.

Também será possível deixar mensagens de vídeo no FaceTime quando alguém não atender.

Já nas mensagens, a Apple vai adicionar uma série de funcionalidades a que os utilizadores estão habituados noutras apps como o WhatsApp. Por exemplo, aceder com um toque à primeira mensagem não lida numa conversa de grupo. Adiciona também a transcrição de mensagens de áudio, melhora a pesquisa nas mensagens e vai permitir transformar fotos em "stickers".

Vai trazer uma funcionalidade de segurança chamada "Check-in". Por exemplo: se alguém ainda não chegou a casa e não fez check-in depois de um jantar, um amigo ou familiar pode receber um alerta e aceder a informações importantes, como a rota seguida e o nível de bateria do telemóvel da pessoa em causa.

Para trocar números de telefone, surge agora o "NameDrop". Basta tocar com um iPhone noutro para partilhar o "póster" de contacto, algo que também funcionará com Apple Watch. O AirDrop torna-se igualmente mais fácil de usar.

Foi ainda anunciada a introdução de uma aplicação de diário: Journal vai chegar ao iPhone lá mais para o final do ano com a intenção de encorajar as pessoas a escreverem sobre as suas experiências. A app terá sugestões para inspirar a escrita e vai mostrar que fotos a pessoa tirou e que músicas ouviu numa viagem, num domingo ou noutro momento de relevo.

Novos computadores Mac

Ao nível do hardware, a Apple anunciou o lançamento de um novo MacBook Air, com ecrã de 15 polegadas e chip M2. A responsável Kate Bergeron disse que é o "portátil mais fino do mundo" com 11,5 milímetros de espessura e apenas 1,49 kg de peso. Terá 18 horas de duração da bateria e o M2 (silício da Apple) torna-o 12x mais rápido que os MacBooks com Intel. Vai estar disponível na próxima semana com um preço de 1.299 dólares.

A transição para chips exclusivamente produzidos pela Apple está agora completa, segundo John Ternus, com o Mac Pro M2 Max e M2 Ultra. Aqui, os preços são do tamanho dos adjetivos usados pela Apple para descrever a sua performance: a partir de 1.999 e 6.999 dólares.

"Para os utilizadores de PC, nunca houve uma melhor altura para mudar para Mac", disse Ternus.

Neste evento, espera-se que a Apple introduza ainda uma nova categoria de dispositivos, virada para a realidade aumentada.