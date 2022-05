Mag-Lev ML1 Black: há mais um motivo para pôr um disco de vinil a tocar

Um gira-discos, em princípio, é um aparelho relativamente simples, cuja função é reproduzir música a partir da informação contida nas estrias dos discos de vinil. Voltou a estar na moda, depois de umas boas duas décadas de esquecimento. Historicamente, pode-se considerar que o "avô" do gira-discos terá sido o fonógrafo de Edison (1877), que consistia num cilindro estriado que ao ser girado por uma manivela, era lido por uma agulha ligada a uma corneta. A evolução traz-nos o gramofone (1887), que vê o cilindro ser substituído por discos achatados feitos a partir de "shellac", um composto de resina de origem animal que tinha a particularidade de ser muito quebradiço.

Os gira-discos continuaram a evoluir até à década de 1960, quando surgiram os primeiros aparelhos com suspensão e tração direta ou por correia, que acabariam por definir o funcionamento dos gira-discos modernos. De um modo geral, todos funcionam com base nos mesmos princípios, até ao aparecimento do Mag-Lev.

Oriundo da Eslovénia, é inicialmente apresentado através de um projeto de financiamento em crowdfunding (financiamento colaborativo) na plataforma Kickstarter. Foi apresentado em 2017 na exposição High End em Munique, tendo sido alvo de muita curiosidade entre o público presente.

O Mag-Lev ML1 é um gira-discos como nenhum outro por causa do funcionamento do prato onde se coloca o disco de vinil: gira, como em todos os outros, mas não por acionamento direto, ou por correia. O prato levita magneticamente e o movimento é obtido e controlado por um complexo sistema de ímanes através de um microprocessador, que mantém a rotação numa velocidade constante com a ajuda de células óticas.

Quando está desligado, o prato está assente em quatro pinos que recolhem automaticamente para dentro do corpo do gira-discos assim que entra em funcionamento. O braço semiautomático de 9 polegadas em carbono é fornecido pela Pro-Ject. Baixa para começar a tocar quando o prato atinge a rotação certa, e levanta quando o disco chega ao fim. Retirar e voltar a colocá-lo no suporte é um processo que continua a ter de ser feito à mão. Como medida de segurança, se houver uma falha de eletricidade, os pinos voltam à posição inicial para suportar o prato graças à bateria de reserva, que continua a alimentar o gira-discos.

A reprodução da coleção de discos está garantida desde que se escolha entre duas velocidades: 33 rpm ou 45 rpm. É sabido que os campos eletromagnéticos interferem com o funcionamento das células de leitura, então como é possível que este gira-discos funcione? A Mag-Lev Audio solucionou este problema ao fazer o prato em aço, que funciona como um escudo, mantendo as interferências eletromagnéticas afastadas da célula.

Normalmente, o Mag-Lev ML1 vem já de fábrica com uma célula Ortofon MM (ímane móvel) OM 10 pré montada. Por sorte, o exemplar cedido pela Ultimate Audio Elite para o nosso teste não trazia nenhuma montada, e, aproveitámos a oportunidade para testar uma Hana SL MC (bobine móvel), uma célula japonesa, também importada pela Ultimate Audio Elite.

Não foi preciso muito tempo no decorrer das audições para termos a certeza de que ainda bem que o gira-discos não trazia a OM 10 pré montada. Esta célula é boa dentro da gama de entrada em que se insere, mas o Mag-Lev ML1 tem claramente capacidade para tirar partido de uma célula mais competente. Poder-se-á pensar que a Hana SL MC já é demais, no entanto, embora possa já estar no limite do investimento razoável para este gira-discos, achamos que é justificado.

O Mag-Lev ML1 equipado com a Hana SL MC é capaz de uma reprodução em que a música surge na frente de um pano negro, tal é a ausência de ruído. Há seguramente mais informação a ser extraída das estrias, mas sem ser de uma forma demasiado analítica, o Mag-Lev ML1 dá-nos música sem esforço, com dinâmica, como foi possível verificar ao ouvir o tema Sweet Baby do LP de Macy Gray "Stripped". Mas também autoridade no grave, fineza e detalhe nas microdinâmicas ao longo do resto álbum. A reprodução de vozes, especialmente femininas é claramente beneficiada pela Hana SL MC, mas não se acanha com algo mais pesado ao separar perfeitamente a instrumentação no tema Why Go, ou na beleza da melodia da balada Grunge em Black do LP "Ten" de Pearl Jam. Nos anos 1990 parecia-nos tudo bem mais difuso.

É altamente aconselhável que a troca de discos seja feita quando o prato está assente nos pinos. O processo demora cerca de 10 segundos, mas qualquer toque enquanto está a levitar desequilibra-o, e no limite pode mesmo provocar um acidente desagradável caso saia do campo magnético.

Não sendo perfeito, o Mag-Lev ML1 estabelece um ritual novo, em que vê-lo a funcionar é quase hipnotizante. Convida-nos a ouvir a coleção de discos antiga ou recente, um atrás de outro sem darmos conta do tempo passar.

Mag-Lev ML1: 2 499 euros

Hana SL MC: 699 euros

https://ultimate-audio.eu/