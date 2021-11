Magic Beans cria novo centro de nearshore e quer terminar 2022 com 100 trabalhadores

Internet, computador, trabalho em casa teletrabalho © Unsplash

A Magic Beans anunciou esta quarta-feira que está a preparar a abertura de um novo centro de nearshore em Portugal, especializado em modernização aplicacional para trabalhar no mercado europeu. Com o novo centro, a empresa prevê contratar 20 novos trabalhadores até março de 2022.

O novo centro insere-se na estratégia de crescimento e internacionalização da empresa portuguesa, criada em 2017. Em comunicado, é explicado que o novo centro levou a tecnológica a rever em alta asprevisões de crescimento para o próximo ano.

Para 2022, fruto deste novo centro, a Magic Beans prevê avançar com a abertura de novos escritórios em novos mercados. Ainda que sem especificar quais os novos países, a empresa refere que os novos escritórios vão permitir chegar a um universo de 100 trabalhadores, no final de 2022. Além disso, prevê-se a duplicação do volume de negócios dos atuais 1,5 milhões de euros para três milhões.

"O nosso intuito é ampliar e refinar a nossa atuação na prestação de serviços especializados de cloud adoption, que garantam as transformações digitais bem-sucedidas dos nossos clientes nos vários países onde atuamos. Simultaneamente, estaremos a contribuir para afirmar Portugal cada vez mais como um centro de excelência no que diz respeito às competências digitais e a impulsionar a transformação digital na Europa", explica o CEO e fundador da Magic Beans, Vítor Rodrigues.

A Magic Beans diz ter já escritórios em Óbidos, Lisboa, Barcelona, Bruxelas, Porto e Madrid, fornecendo serviços em Espanha, Luxemburgo, Bélgica, França e Alemanha, além de Portugal.