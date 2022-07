Mais de 60% das empresas ainda estão numa fase experimental de uso de Inteligência Artificial

63% das empresas que usa Inteligência Artificial estão numa fase experimental da tecnologia © Unsplash

A maior parte das empresas que usam inteligência artificial (IA) nas operações ainda estão numa fase experimental no uso da tecnologia. Pelo menos 63% das empresa, sendo que apenas 12% das organizações estão a usá-la num nível mais avançado, segundo um estudo da consultora Accenture.

De acordo com o "The Art of AI Maturity: Advancing from Practice to Performance", o relatório coloca a maturidade mediana da IA das organizações numa pontuação moderada de 36, o que revela que a [maior parte] das empresas tem [fortes] oportunidades para [alcançar melhores objetivos] com a IA.

Dentro da pesquisa há destaque para um grupo pequeno (12%) de organizações que já usam a IA para ultrapassar a concorrência e que tem uma pontuação de 64 na escala de maturidade, atingindo quase o dobro das restantes empresas. Este é um valor que é correlacionado com um crescimento de receita na ordem dos 50%, um valor superior comparando com as restantes organizações.

A maior parte das empresas analisadas (63%), encontra-se numa fase experimental no ramo de IA, sendo designadas por 'AI Experimenters', "situando-se apenas à superfície do potencial desta tecnologia com uma pontuação de maturidade de IA de 29" informa a Accenture em comunicado.

Já os os 'AI Innovators' (13%) têm uma pontuação de 50 e a categoria 'AI Builders' tem 44. São valores que representam avanços no ramo da Inteligência Artificial, mas ainda era possível explorarem melhor a área tecnológica.

O líder global de Applied Intelligence da Accenture, Sanjeev Vohra, está convicta de que "todas as componentes de cada negócio devem ser transformadas por tecnologia, dados e IA, o que em alguns casos pode resultar na reinvenção total da empresa".

"Os 'AI Achievers' estão a mostrar aos seus pares o que é possível quando se desbloqueia todo o potencial de talento e tecnologia, a trabalhar em conjunto, apoiados por uma visão clara e por um compromisso com a mudança. Mas mesmo este grupo mais maduro tem muito espaço para crescimento", acrescenta o responsável.

Maturidade da IA difere nos setores

As previsões para o estado atual do setor mostram que as empresas de tecnologia com uma pontuação alta de maturidade de IA, valor correspondente a 54, vão aumentar o valor para 60 em 2024.

Por seu turno, os fabricantes de automóveis e fornecedores vão aumentar de 39 para 57 em dois anos com aposta no aumento de vendas de veículos autónomos movidos através de IA. As retalhistas - setor que mostra um maior compromisso com a transformação de IA - vão evoluir de 38 para 54 em 2024.

Ora, independentemente do setor, de acordo com o estudo, o impacto da IA nas organizações está a crescer cada vez mais.

"As maiores empresas do mundo que abordaram o tema da IA nas reuniões de resultados no ano passado, obtiveram 40% mais hipóteses de ver o valor das suas ações aumentar - acima dos 23% em 2018, [sendo que] os investimentos em IA estão a aumentar."

Ainda no mesmo ano, 19% das empresas analisadas pela consultora usaram mais de 30% dos orçamentos dispensados para a área da tecnologia para projetos de IA. "Até 2024, a percentagem de organizações que investem mais de 30% dos orçamentos de tecnologia em IA aumentará para 49%", afirma a consultora.

Os modelos de machine learning (aprendizagem autónoma, em tradução livre) utilizados no estudo "sugerem que a percentagem de AI Achievers aumentará rapidamente dos 12% para 27% até 2024. A pontuação geral de maturidade da IA aumentará de 36 para 50, no mesmo período".

O Sanjeev Vohra afirma ainda que a "adoção de IA em escala e incorporação mais profunda em todos os aspetos dos negócios não é uma escolha, mas uma necessidade e oportunidade para todos os setores, organizações e líderes".

O estudo "The Art of AI Maturity: Advancing from Practice to Performance" apresenta um índice para expressar o nível de maturidade da Inteligência Artificial no caso de uma empresa, numa escala de 0 até 100. A maturidade da IA é a forma como as organizações ultrapassam a concorrência em recursos interligados com a tecnologia, ou seja, "dados, IA, cloud [e a] estratégia organizacional, IA responsável, talento e cultura", conclui a consultora.