Mais de metade das PME europeias em fase de transição para o formato híbrido

A maior parte das pequenas e médias empresas (PME) europeias (64%) ainda está na fase de transição para o formato de trabalho híbrido e digital e tem ainda de otimizar as soluções informáticas para este modelo. Já 22% planeia diminuir os orçamentos de tecnologia de informação (TI), avança o comunicado enviado esta quarta-feira.

Estes são dados disponibilizados pelo estudo "Guia para tornar o trabalho híbrido permanente" realizado pela plataforma de serviços online Dynabook. O relatório demonstra que existe um "um longo caminho a percorrer" no que diz respeito ao modelo de trabalho híbrido.

"Novos requisitos levaram as PME a enfrentar desafios mais complexos, do que nunca, em termos de fiabilidade, segurança e produtividade", sublinha o diretor comercial da Dynabook Europe GmbH em Portugal, Carlos Cunha.

O responsável frisa que há vários desafios a enfrentar para as várias empresas implementarem o formato de trabalho híbrido, e um deles são os ciberataques que tem ocorrido com frequência. "Um dos maiores obstáculos à transição para o trabalho híbrido tem sido o aumento dos ciberataques. A insuficiente segurança da rede e dos dispositivos foi uma consequência previsível da corrida desesperada para permanecer operacional durante os primeiros períodos de confinamento".

"A investigação também revela o elevado valor dos dispositivos móveis, particularmente os portáteis, em que 47% dos inquiridos acreditam poder aumentar a produtividade e colaboração dos funcionários, garantindo ao mesmo tempo segurança e fiabilidade", diz o comunicado.

Mais de metade dos gestores de TI das PME (71%) acreditam que comprar um portátil atualmente é mais, comparando com antes da pandemia, o que não é surpreendente devido ao aumento do trabalho híbrido. Quase 90% das PME europeias consideram necessária uma atualização completa ou parcial dos dispositivos para serem competitivas no mundo atual.

"Com hardware fiável dentro de uma rede que dá prioridade à segurança e colaboração, os gestores de TI das PME podem fornecer à empresa e aos colaboradores as ferramentas de que necessitam para enfrentar o mundo híbrido atual", conclui o comunicado.