Mais de metade dos trabalhadores admitem que tecnologias invadem vida pessoal

Mais de metade dos trabalhadores em Portugal sente que as tecnologias digitais utilizadas em contexto profissional, sobretudo desde o início da pandemia, invadem a vida pessoal, concluiu um estudo do Observatório de Liderança e Bem Estar da Nova SBE, divulgado esta quarta-feira.

De acordo com o estudo "Tecnostress - Uso da Tecnologia e Bem Estar no Contexto do Trabalho", 47% reconhece que mudou hábitos de trabalho para se adaptar às tecnologias móveis, enquanto 52% sente que a vida pessoal é invadida por causa do uso dessas tecnologias.

Acresce a identificação de tecnosobrecarga por 35% dos trabalhadores e tecno-invasão por outros 42%, sendo os homens quem reporta maiores níveis de stress.

Com base nestes valores, os autores do estudo - Filipa Castanheira, Pedro Neves e Inês Dias da Silva - identificaram níveis "elevados de tecnosobrecarga e tecno-invasão". Ou seja, o estudo indica que o aumento do uso de dispositivos móveis e tecnologias digitais, desde a pandemia, está a refletir-se numa sobrecarga tecnológica sobre os trabalhadores e numa apropriação do contexto pessoal pelo contexto profissional através das ferramentas tecnológicas.

"Os níveis de tecnostress têm também expressão na saúde e bem estar, estando a invasão e sobrecarga das tecnologias associadas a queixas psicossomáticas e exaustão emocional uma a duas semanas mais tarde face à exposição. Juntas explicam mais de 25% da variabilidade dos indicadores de saúde e bem-estar analisados", afirmam os investigadores do Observatório de Liderança e Bem Estar da Nova SBE.

Solução? Regras e formação de chefias

O mesmo estudo elencou três grandes recomendações para combater os riscos inerentes à "tecnolsegurança" e "tecno-invsaão". A solução passará por criar regras e formação de chefias, a fim de limitar a intromissão dos dispositivos móveis e tecnologias digitais.

Primeiro, os investigadores sugerem o desenvolvimento de políticas organizações para "gerir o papel das tecnologias na sobrecarga e invasão". Como? "Através de legislação e regulamentação interna em linha com a que foi publicada em Portugal que regula o contacto do empregador fora de horas de expediente".

A formação das chefias sobre o potencial impacto negativo das culturas sempre conectadas, "através da sensibilização para as consequências nefastas na saúde", é outra recomendação.

Por outro lado, capacitar os trabalhadores é outro caminho. Para quê? Para saberem gerir ativamente as "fronteiras entre o trabalho e a vida pessoal e familiar, fomentando métodos de gestão da interface trabalho e vida pessoal, contemplando o uso adequado da tecnologia móvel em trabalho e nos momentos de lazer".

Os resultados do estudo "Tecnostress - Uso da Tecnologia e Bem Estar no Contexto do Trabalho" corresponde à análise de quatro mil inquéritos. Os investigadores procuraram relacionar o contexto pandémico e a hipótese de perdurarem no tempo as soluções de trabalho remoto, via ferramentas digitais, com o stress ligado à tecnologia móvel, em contexto laboral, tendo em conta o impacto na saúde e no bem-estar dos trabalhadores.