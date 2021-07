Manuel Carmo Gomes: O que (ainda) precisa de saber sobre a pandemia na era das vacinas

O epidemiologista Manuel Carmo Gomes. © DR

O professor, investigador e epidemiologista Manuel Carmo Gomes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (e presença frequente nas reuniões do Infarmed), explica-nos a evolução já feita durante a pandemia a nível de conhecimento, fala da eficácia da vacina (mesmo com variante Delta), dá conselhos sobre uso de testes para ir a estabelecimentos, analisa se se deve ou não usar máscaras mesmo quando já estamos vacinados e antevê o futuro e o fim (aos poucos) da pandemia.

Nesta conversa ficamos a saber mais sobre como será o regresso às escolas em setembro (crianças e pessoas já vacinadas podem deixar de fazer isolamento profilático ou a quarentena). Como Portugal pode planear o outono e a vantagem de ter cada vez mais gente vacinada (em média há menos um terço dos internamentos com o mesmo número de casos e bem menos mortes).

Made in Tech EP35 - Especial pandemia - Manuel Carmo Gomes 00:00 00:00



Ouça e subscreva em: Apple Podcasts | Spotify | Google

Aceda a todos os episódios do Made in Tech (sobre criptomoedas; exploração espacial; guerra Austrália-Facebook com entrevista ao pai do código australiano; Clubhouse; ciência na pandemia; impostos digitais com Margrethe Vestager; ensino à distância): dinheirovivo.pt/podcast/made-in-tech

Os efeitos da covid longa

O especialista que é um dos conselheiros da Direcção-Geral da Saúde (DGS) e colabora em várias grupos internacionais relacionados com a pandemia admite ainda que os efeitos preocupantes da "covid longa" não devem deixar ninguém "tranquilo ou até com vontade de apanhar covid-19 rapidamente (mesmo pessoas mais novas)".

"Mesmo pessoas que tiveram sintomas ligeiros, uns tempos depois muitas desenvolvem problemas respiratórios ou até de outros níveis que afetam bastante as suas vidas e até o seu foco e raciocínio", admite. Apesar de se falar pouco disso em Portugal, é um problema já identificado e comprovado que poderá afetar de 5 a 10% das pessoas com covid (independentemente da idade) - ainda há incertezas sobre quantas pessoas estará a afetar.

Outro dos temas é a necessidade de uma 3ª dose de vacina (que deverá fazer parte do Certificado Digital Covid), até porque estima-se que em média a vacina tem uma eficácia "robusta" durante sete a oito meses.

Manuel Carmo Gomes explica a forma como imunidade irá funcionar com a variante Delta e como Portugal tem capacidade para chegar à imunidade e à vacinação desejada de 90% a 95% porque, ao contrário dos Estados Unidos, tem uma população mais favorável às vacinas.

Abordamos também a comunicação do Governo, nem sempre a mais eficaz, as dificuldades de legislar nesta altura (porque pedir testes ao fim de semana não é necessariamente má política) e a necessidade de atualizar as melhores práticas para evitar infeção "para que todos continuem a viver sem grandes limitações mas com alguns cuidados para reduzir os riscos".