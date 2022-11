Marcelo acredita que em 2023 já estará em curso a ampliação da Web Summit

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no encerramento da sétima edição da Web Summit © Álvaro Isidoro /Global Imagens

Com a sua tradicional exuberância e boa disposição Marcelo Rebelo de Sousa encerrou, mais uma vez, o Web Summit, evento que, durante quatro dias reuniu mais de 70 mil pessoas nas suas instalações no Parque das Nações, em Lisboa.

Um Meo Arena completamente cheio deu as boas-vindas ao Presidente da República que começou por felicitar Paddy Cosgrave. "Sete anos. Parabéns Paddy. És o melhor".

Marcelo Rebelo de Sousa terminou o seu discurso afirmando acreditar que, no próximo ano a ampliação da Web Summit já estará em curso. E afirmou que, como Presidente da República iria fiscalizar o trabalho feito quer pelo governo, quer pela Câmara Municipal de Lisboa. Mas, antes disso não se escusou a deixar outras mensagens. Uma delas a relembrar os principais marcos enfrentados não só pela feira de tecnologia, mas também por Portugal.

"Fomos bem-sucedidos em 2015 e 2107, no take off do Web Summit", afirmou, acrescentando que o mesmo aconteceu em 2018 e 2019, no tempo da negação das alterações climáticas. E, mais tarde, em 2021 durante a pandemia, "quando muitas pessoas diziam que não resistiríamos". E agora, "no meio de uma guerra", a verdade é que o evento recebeu mais de 70 mil pessoas, vindas de todo o mundo, com 40% sendo mulheres.

Para o Presidente da República o Web Summit é sempre um evento entusiasmante. A prova é que adorou ouvir Noam Chomsky que, com os 93 anos, continua bem vivo. De tal forma que Marcelo Rebelo de Sousa revelou sentir-se, com os seus 70 anos, um autêntico adolescente.

Mas um adolescente com responsabilidades e ideias bem definidas sobre o que o mundo tem de fazer no próximo ano. "Em 2023 temos de ter paz", afirmou. Mas mais do que isso. "Precisamos de reconstruir a Ucrânia. Precisamos de recuperar toda todas as economias que estão a sofrer com a inflação. Temos de acelerar a transição energética. E nunca esquecer a ação climatérica".

Marcelo fez ainda questão de referir que precisamos do digital para combater os desafios que vamos enfrentar. "O digital faz a diferença, muda vidas", referiu.

Antes de sair de palco o Presidente da República fez ainda um apelo aos brasileiros presentes. Para que no próximo ano regressem e tragam com eles a América Latina.