Marcelo Rebelo de Sousa: "Temos de ser 100 mil pessoas aqui no próximo ano" na Web Summit

Quando o tema é a Web Summit, a tradição ainda é o que era. Como tem sido habitual em todas as edições, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a subir ao palco da cimeira tecnológica, ao final da tarde desta quinta-feira, em Lisboa, para apelar a uma maior participação no próximo ano. Ainda antes de fazer o discurso de encerramento, o presidente da República fez questão de cumprimentar Paddy Cosgrave com o característico aperto de mão de Marcelo. "No próximo ano temos de ser mais, temos de ficar acima dos 70 mil participantes que tivemos em 2019. Temos de ser 100 mil pessoas aqui no próximo ano", desafiou.

O presidente recordou "a dificuldade" enfrentada ao longo deste ano pela organização e pelas autoridades portuguesas, que viveram momentos de incerteza em relação à forma como a Web Summit aconteceria. A pandemia abrandou e foi dada luz verde. "O ano passado não foi a mesma coisa. O digital não é a mesma coisa", afirmou. Agora, diz, é tempo de "começar um ciclo pós-pandémico" e colocar os olhos no futuro, apostando na luta climática, na transição digital e na diminuição de desigualdades sociais, defende.

Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se satisfeito com o acordo alcançado em Glasgow, esta quarta-feira, para a proteção das florestas. "Sabemos que é difícil porque há sempre negacionistas, aqueles que negam as alterações climáticas. Há sempre pessoas com visão de curto prazo que acham que é demasiado grande, demasiado caro e demasiado difícil. Preferem ficar como estão", criticou. E não terminou sem voltar a apelar à ação conjunta. "Temos de lutar por mais e mais rápido".

Ainda sobre o futuro, Marcelo diz ser necessário "recuperar rápido" do contexto pandémico, a nível económico e social. "Temos de lutar por algo que é vital para ultrapassar a pandemia, esta pandemia cansativa, por saúde, pela recuperação económica e inclusão social". Para o conseguir, será preciso a colaboração de todos e transformar a "esperança" em "realidade".

A promessa de regressar à Web Summit ficou firmada em cima do palco. "Estaremos aqui ano após ano até mudarmos o mundo, tornando-o mais pacífico, mais justo, com menos pobreza, menos injustiças e desigualdades", garante o presidente. "Não percam 2022, será muito melhor", rematou.