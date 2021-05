Margrethe Vestager: "Estou a fazer figas" para um acordo sobre os impostos digitais

Margrethe Vestager, vice-presidente da Comissão Europeia, numa conferência de imprensa na Comissão Europeia, em Bruxelas. © Foto: EPA/OLIVIER HOSLET / POOL

Dinheiro Vivo 11 Maio, 2021 • 07:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Margrethe Vestager tem sido o rosto da Comissão Europeia no combate contra as práticas anticoncorrenciais, tendo sido responsável pela abertura de várias análises a operações de tecnológicas na União Europeia (UE) e a aplicação de várias coimas a gigantes da tecnologia mundial. Em entrevista ao Jornal de Negócios, a vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta da Concorrência admitiu que "está a fazer figas" para um acordo na questão do acordo para impostos digitais.

A UE tem estado a trabalhar com a OCDE neste tema, com vista a um acordo global. Valdis Dombrovskis já admitiu que esse acordo seria esperado em cerca de seis meses. Notando que ainda não há novidades sobre esse possível acordo, a responsável assim que está assim a "fazer figas" para que se alcançado.

E acrescenta: "fizemos a promessa de que se não houvesse acordo por parte da OCDE, avançaríamos sozinhos. As coisas mudaram um pouco, na primavera, porque os líderes europeus concluíram que uma espécie de taxa digital deve fazer parte do financiamento de todo o dinheiro para a recuperação. Também estamos a trabalhar nisso, mas claro que tem de ser totalmente compatível com o acordo da OCDE. Portanto, não podemos finalizar esse pensamento sem saber o que virá dos processos da OCDE".

Em entrevista ao Negócios, Vestager assume ainda que "mudaram os sinais" na relação de trabalho com a administração norte-americana desde a chegada de Joe Biden. E que "há já bastante tempo que estamos a olhar para o ecossistema de publicidade da Google, porque é muito integrado verticalmente. Portanto, estamos a tentar perceber se está realmente em conformidade com a lei da concorrência, mas ainda não temos conclusões sobre isso".