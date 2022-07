Marketplace da AWS já chega a 325 mil pessoas e gera mil milhões de dólares

© Tony Webster/Wikimedia Commons

O marketplace da Amazon Web Services (AWS) já tem mais de 325 mil clientes ativos, tendo este catálogo digital de produtos de 65 categorias diferentes gerado mais de mil milhões de dólares (cerca de 985 milhões de euros) em 2021.

Os dados são fornecidos ao Dinheiro Vivo (DV) por Marta Whiteaker, head of AWS Marketplace para a região EMEA (Europa, Médio Oriente e África). A gestora não detalha dados sobre Portugal, mas afirma: "Os nossos parceiros portugueses são uma parte valiosa da nossa rede mundial de parceiros AWS".

Whiteaker adianta que "existem mais de dois milhões de assinaturas atuais de software e mais de 325 mil clientes que utilizam o AWS Marketplace". Destes, registam-se mais de 12 mil anúncios transacionáveis, "através de dois mil ISV [fornecedores independentes]", bem como mais de 260 fornecedores de dados e 900 parceiros de consultoria para as 65 categorias de produto existentes.

A gestora explica que os números são resultado, em grande medida, do trabalho desenvolvimento nos últimos dois anos. A pandemia de covid-19 veio acelerar a transformação digital e a AWS ajustou ofertas para "ajudar todos os tipos de organizações a gerir esta transição". "A pandemia proporcionou-nos um momento único para pôr à prova o nosso rápido ritmo de inovação e implementação à escala", afirma a gestora.

D.R. © Marta Whiteaker, head of AWS Marketplace para a Europa

"Nos últimos dois anos assistiu-se a uma aceleração de pessoas e empresas que utilizam a cloud", prossegue Marta Whiteaker, notando que os parceiros do marketplace da AWS "estão cientes da enorme oportunidade de ter uma montra global que permite aos novos, e existentes, clientes interagir com eles".

O marketplace da AWS é hoje um catálogo digital "que facilita" a "compra, o consumo e gestão de software, serviços, formação e dados de terceiros", em categorias de produtos "tais como segurança, redes, armazenamento, machine learning, business intelligence, base de dados e DevOps, bem como todas as soluções verticais da indústria, tais como serviços financeiros, cuidados de saúde, media & entretenimento". A responsável por esta área na Europa fala do catálogo digital como um "balcão de negócios" que, "ao contrário do que algumas pessoas pensam", não tem só produtos da AWS. "A maioria são soluções e serviços de terceiros", assevera.

Outsystems é referência no catálogo da AWS

Entre as soluções disponibilizadas pela AWS há as que são fornecidas por empresas portuguesas. A head of AWS Marketplace para a região EMEA não especifica dados sobre os fornecedores nacionais, mas salienta uma tecnológica de origem portuguesa, a Outsystems.

D.R. © Inês Marques, EMEA regional vice president channel & alliances

Ao DV, a EMEA regional vice president channel & alliances, Inês Marques, realça que "um dos principais benefícios do AWS Marketplace é o facto de tornar o processo de compra tão simples quanto possível". "A nossa experiência com o AWS Marketplace ajudou-nos a aumentar o nosso alcance a um número ainda maior de potenciais clientes", acrescenta, considerando que a presença mundial da AWS permite que plataforma de origem portuguesa de low-code "chegue a novos territórios".

"Vemos a nossa parceria com a AWS e presença no AWS Marketplace como um canal de vendas estratégico adicional que nos permite aumentar a nossa visibilidade junto de novos clientes a nível global", conclui Inês Marques.