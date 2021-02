Matebook X Pro. Huawei surpreende no patamar nos portáteis premium

Os portáteis voltaram à ribalta no mundo dos gadgets em 2020, empurrados pela pandemia e pelo aumento exponencial do trabalho e ensino remoto e, com isso, há também cada vez maior preocupação (havendo bolsa para isso) em comprar produtos de qualidade, fiáveis e duradouros, para tornar os nossos fluxos de trabalho e de vida online mais fáceis e eficientes.

A Huawei lançou-se de forma mais oficial nos portáteis já em 2019 e desde então que tem vindo a expandir a sua linha, desde o nível de entrada (uma boa surpresa chamada MateBook D14), até ao modelo mais premium, este MateBook X Pro de que falamos. Apesar de ser nova na área, a empresa chinesa parece ter escolhido bem as referências e os componentes, num 'cozinhado surpreendente'.

A aposta a nível de design segue o mesmo diapasão do que tem sido habitual na Apple, com os MacBook, deixando (pelo menos para já) de lado os modelos híbridos, que ficam entre tablet e portátil, embora tenha disponível o ecrã tátil. Ainda assim, o MateBook X Pro só quer ser um portátil, não é flexível (podia permitir mais flexibilidade no ecrã) ou de ecrã removível.

O modelo mais recente tem um design industrial convincente e elegante, é fino e leve quanto baste. A estrutura de metal é resistente e parece ser de enorme qualidade de construção, pesando 1,33 kg que lhe dá uma sensação de robustez sem pesar em excesso mesmo andando com ele debaixo do braço).

A nível de desenho, uma solução peculiar foi colocar a câmara para videoconferências não por cima do ecrã (a mudança permite usar maior área de espaço para ecrã, com um rácio de 91%), mas na zona de topo das teclas (funciona como popup, que se tem de pressionar para aparecer). A desvantagem é que o ângulo baixo não é o ideal para videochamadas.

O teclado ao estilo chiclete é do melhor que há no mercado, suave e fácil para 'teclar'. Do lado direito tem o botão para ligar o portátil que é também um sensor de impressão digital. O trackpad ou tapete funciona bem, para um portátil Windows, mas não está nos pergaminhos que a Apple consegue fazer - nesse domínio é mesmo a melhor do mercado.

Do ecrã notável ao sistema de refrigeração 'barbatana'

O ecrã tem um aspeto não convencional de 3:2, algo que a Microsoft leva, com os seus Surface, a um extremo de quase 3:3 de proporção e é composto por um painel LTPS de 13,9 polegadas que consegue uma resolução de 3K (3000x2000) e gama de cores sRGB de 100%. Também tem disponível pormenores como captura de ecrã a partir de multi-toque e gestos

O "motor" do modelo inclui um processador com a 10ª geração da Intel - o modelo base usa um surpreendente processador da AMD -, neste caso um i7-10510U com uma placa gráfica NVIDIA GeForce MX250 com 2GB GDDR5 incorporada, já com capacidade notável para edição de gráficos e vídeos, bem como jogos e multimédia de nível mais exigente.

Inclui também um sistema de refrigeração inteligente - a que a Huawei dá o nome de Shark Fin Fans 2.0, pelo formato de barbatana - que alterna dinamicamente entre os modos ativo e passivo para um desempenho eficiente e silencioso, contribuindo para uma saída de ar melhorada. A ideia passa por monitorizar a temperatura em tempo real, mantendo uma ventilação suave e mais silenciosa. A verdade é que um portátil bem silencioso e pouco dado a sobreaquecimento.

Carregador 'super'

A autonomia da bateria (56W)é uma boa surpresa, não só porque aguenta várias horas de uso sem ter de recarregar, mas porque alguns minutos com o carregador dão para muito tempo de utilização. Este carregador SuperCharge de type C fornece 65W de potência (pode ser usado para carregar smartphones) e torna o carregamento do portátil bem rápido.

Wi-fi rápido, Bluetooth 5.0 disponível e o sistema Huawei Share, que permite ligar (partilhar ecrã e ficheiros) com um smartphone da marca com a mero toque no portátil são outros pormenores conseguidos. O preço oficial de 1999 euros é o menos convidativo, mas olhando para as características e qualidade do modelo, tem uma boa relação qualidade-valor.