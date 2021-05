"May the 4th (be with you)". Star Wars em destaque na Disney+ na estreia de O Lote Estragado 

Dinheiro Vivo 04 Maio, 2021 • 16:31 Partilhar este artigo Facebook

Chama-se Dia Star Wars e é uma data informal que serve para os fãs da saga criada a partir de 1977 por George Lucas celebrarem. A expressão "May the 4th (be with you)", referência ao que "a força esteja contigo" da saga, começou a ser usada em 1979, após um jornal londrino dar assim os parabéns pelo triunfo nas eleições à nova primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher.

Só há 10 anos é que a iniciativa ganhou um cunho mais oficial - após ter começado em grupos de fãs -, com a Lucasfilm (e a Disney já em 2012) a promoverem eventos e merchandising especifíco.

A Disney aproveitou para preencher o seu serviço de streaming de referências à saga, mas se for ao Google e escrever "May the 4th (be with you)" poderá também ver uma invasão de algumas das personagens de Star Wars da página.

Outra revelação do dia foi a do novo trailer de Star Wars: O Lote Estragado da Lucasfilm, uma série original de animação que ficará disponível em exclusivo no Disney+. Daí que esta terça-feira, 4 de maio, estreie também um especial de 70 minutos da série, seguido de novos episódios todas as sextas-feiras a partir de 7 de Maio.

A série segue a elite e os clones experimentais do Lote Estragado (introduzidos pela primeira vez em "The Clone Wars") à medida que encontram o seu caminho numa galáxia em rápida transformação, no rescaldo imediato da Guerra dos Clones. Cada membro deste esquadrão único de clones, que diferem geneticamente dos seus irmãos no Exército de Clones, possui uma habilidade excecional e única que os torna soldados extraordinariamente eficazes e uma tripulação formidável.

Star Wars: O Lote Estragado é dos produtores executivos Dave Filoni ("The Mandalorian", "Star Wars: The Clone Wars"), Athena Portillo ("Star Wars": The Clone Wars", "Star Wars Rebels"), Brad Rau ("Star Wars Rebels", "Star Wars A Resistência") e Jennifer Corbett ("Star Wars A Resistência", "NCIS"), tem Carrie Beck ("The Mandalorian", "Star Wars Rebels") como co-produtora executiva e Josh Rimes como produtor ("Star Wars Resistance"). Rau colabora também enquanto director supervisor, com Corbett como argumentista principal.

A Disney+ que chegou a Portugal em 2020 é um serviço dedicado a filmes e programas da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e mais recentemente séries da Fox e outras, com a inclusão da nova área Star.