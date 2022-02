Melhor que o esperado: Alphabet dá salto de 32% com forte subida da publicidade

Google © Unsplash

Assim que foram conhecidos os resultados trimestrais da Alphabet, as ações da casa-mãe do Google dispararam nas trocas fora de horas, chegando a valorizar mais de 8%. Isto foi demonstrativo da surpresa positiva com que o mercado recebeu os números da gigante de Mountain View: o quarto trimestre de 2021 foi soberbo para a empresa, com um salto de 32% nas receitas para 75,32 mil milhões de dólares.

O aumento foi ainda maior na totalidade do ano fiscal, subindo 41% para 257,6 mil milhões. Em termos de lucros, a subida foi de 36% no trimestre, para 20,6 mil milhões de dólares, e de 89% no ano fiscal, para 76 mil milhões.

Olhando para o trimestre, um dos aspetos que deixou o mercado mais satisfeito foi a confirmação de que a Alphabet, ao contrário de gigantes como a Meta e a Snap, passou incólume às mudanças de privacidade operadas pela Apple na plataforma iOS.

A empresa recolhe um volume de dados tão substancial sobre os utilizadores em todas as suas plataformas que o apertar das restrições no iOS não prejudicou as receitas publicitárias. Ao invés disso, a marca reportou um crescimento de 33% nas receitas de publicidade do Google, num total de 61,2 mil milhões de dólares.

Segundo o CEO Sundar Pichai, que falou com os analistas após a apresentação de resultados, o segmento do retalho foi o que mais contribuiu para este desempenho robusto da venda de publicidade, que representa a maior parte das receitas da empresa.

"Foi um trimestre muito forte em termos de anúncios", disse Pichai, salientando o impacto positivo dos investimentos da Alphabet em inteligência artificial no seu negócio da publicidade.

No que toca a segmentos, a publicidade no motor de busca Google Search foi o que teve maior peso no trimestre (43,3 mil milhões, + 36%), seguido da rede Google (9,3 mil milhões, +25%) e do YouTube (8,6 mil milhões, +26%). Sobre a plataforma de vídeos, Pichai anunciou que foi atingindo o marco de 5 biliões de visualizações e que a expansão do site está a ajudar os criadores a alcançarem audiências novas e mais alargadas.

"Estamos a ver um momento excitante para o YouTube", disse o CEO, referindo que estão a crescer formatos de monetização que não dependem de anúncios.

Em destaque nos últimos três meses de 2021 esteve também a divisão de nuvem, Google Cloud, que voltou a crescer acima do esperado. O negócio valeu 5,5 mil milhões de dólares, o que reflete uma subida de 44% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ainda de acordo com Sundar Pichai, o trimestre trouxe à Alphabet vendas recorde dos smartphones Pixel (6 e 6 Pro), apesar dos problemas na cadeia de fornecimento que estão a dificultar a vida às tecnológicas. O CEO disse que as tecnologias de inteligência artificial "estão a tornar o Pixel ainda mais útil" e prometeu que a empresa vai continuar a investir fortemente nesta área, de forma transversal a todas as categorias de produtos e serviços.