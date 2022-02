Menos de 1% das empresas portuguesas têm seguros para ciberataques

© Unsplash

A consultora portuguesa MDS estima que menos de 1% das empresas nacionais têm seguros de proteção contra ataques informáticos, de acordo com um estudo divulgado esta sexta-feira.

"As empresas portuguesas estão desprotegidas face aos impactos dos ataques cibernéticos, apesar de mais de um terço dos empresários e gestores identificarem o risco cibernético como um dos principais riscos que enfrentam", conclui o MDS Research: Situação Económica em Portugal.

A empresa do grupo Sonae indica que a adoção de seguros para os riscos cibernéticos é "residual", em Portugal, calculando que " menos de 1% das empresas" têm esta "ferramenta de transferência de risco". O seguro, segundo a MDS, pode ajudar a minimizar despesas para combater ciberataques, bem como compensar as perdas em caso de descontinuidades do negócio.

"Pode incluir também uma solução robusta de serviços de prevenção e monitorização de ataques, de resposta urgente em caso de sinistro, bem como o acesso a redes de especialistas informáticos e peritos forenses com experiência comprovada no tratamento de sinistros", lê-se.

Para Pedro Pinhal, diretor técnico e de sinistros da MDS Portugal, "os ataques recentes em Portugal realçam a importância desta proteção, que é essencial e complementar às soluções de proteção tecnológica".

"Os seguros cibernéticos são uma excelente ferramenta para a gestão de risco, mas as empresas ainda não estão a aproveitar esta oportunidade para reforçar a sua proteção e garantir a continuidade e sustentabilidade dos seus negócios", explica o gestor, sublinhando que o seguro para cibersegurança "não substitui nem exclui os mecanismos de segurança e os planos eficazes de resposta a incidentes, como também estes não tornam o seguro desnecessário ou redundante".

Não obstante, apesar da estimativa da adoção deste tipo de seguros, em Portugal, ser residual, Pedro Pinhal nota ""um aumento acelerado da procura de seguros cibernéticos".

Aliás a explicação para uma adoção deste tipo de seguros tão baixa é a "pouca sensibilidade" da maioria das empresas para "a sua real importância, pois têm tendência a não segurar a totalidade dos riscos".

Na nota enviada à redação com a conlusão do estudo da MDS, a consultora nota que Portugal está entre os 30 países com maior número de ciberataques a nível mundial, citando dados da Kaspersky. Estima-se que o impacto do cibercrime a nível mundial supere os 20 mil milhões de dólares (cerca de 17,5 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual).