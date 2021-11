Mercado de eSports em alta com pandemia: cresce 17,5% ao ano até 2030

Se o mercado já era promissor antes da pandemia de covid-19, o confinamento levou a um crescimento ainda mais acelerado dos eSports. É o que diz um novo relatório da Allied Market Research, que contabiliza em 942,3 milhões de dólares o valor total gerado por este segmento em 2020.

"Apesar do abrandamento económico generalizado causado pelo coronavírus, a indústria global de eSports está a prosperar", lê-se na pesquisa. "Com a prática de distanciamento social a reduzir a atividade dos consumidores e das empresas ao mínimo, os videojogos fornecem uma distração envolvente para as pessoas em casa que procuram interação social."

Ao forçar as pessoas a ficarem em casa mais tempo, os jogos online serviram como um escape, o que explica a sua popularidade. "Isto aumentou de forma significativa a adoção de soluções de eSports", indica a Allied Market Research, "impulsionando a procura por parte dos utilizadores finais."

No entanto, apesar da procura, o mercado não cresceu tanto como poderia devido ao inventário limitado de equipamentos auxiliares necessários. No cenário pós-confianmento, "o crescimento dos eSports deverá aumentar, com o crescimento da procura por jogos virtuais online e interactivos", diz a consultora."Isto levará ao crescimento global do mercado de eSports."

Segundo as previsões dos analistas, a indústria vai atingir os 4,75 mil milhões de dólares em 2030, o que se traduz num crescimento anual na ordem dos 17,5%.

A consola foi o segmento que dominou em 2020 e espera-se que assim continue até 2030, diz a consultora. O crescimento deve-se aos "numerosos benefícios oferecidos por este dispositivo", tais como a qualidade da experiência e a segurança elevada.

No entanto, os smartphones deverão ser os dispositivos que mais vão crescer nos próximos anos. A portabilidade e relação preço-benefício vão contribuir para isso.

Em termos de receitas, as taxas dos editores de jogos vão continuar a ser dominantes, mas o que mais irá crescer até 2030 é a publicidade digital, paga por diversos anunciantes durante os jogos. Isto irá "criar oportunidades no mercado global de eSports."

O relatório identifica ainda, sem surpresa, a América do Norte como a região que vai dominar o mercado nos próximos anos. É aqui que a procura por jogos online é mais forte e onde está a decorrer uma "grande mudança em direção à transformação digital." A Ásia-Pacífico é outra região onde os eSports estão a crescer de forma substancial, o que se atribui ao facto de haver uma grande base de subscritores de marcas de eSports em plataformas móveis e à popularidade das transmissões de jogos ao vivo (live streaming.

A Allied Market Research descreve o mercado como sendo "funcionalmente, o mesmo que os desportos tradicionais", visto que dois ou mais jogadores competem num ambiente multi-jogador, mas online.

"O eSport é jogo competitivo em que a habilidade e o profissionalismo dos jogadores é o fator mais importante", lê-se no relatório. "Os jogadores profissionais que jogam a este nível conhecem bem os jogos e são como jogadores de futebol ou atletas profissionais nos seus respetivos campos."