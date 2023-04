Mercado de smartphones cai 3,9% em Portugal em 2022 para 934 milhões de euros

© DR

O mercado de smartphones em Portugal caiu 3,9% no ano passado, face a 2021, "para 2,5 milhões de unidades, ou 934 milhões de euros", diz, em entrevista à Lusa, o vice-presidente da IDC na Europa.

"Durante a pandemia, o mercado assistiu a uma queda significativa nas vendas de smartphones, uma vez que o foco da maioria dos consumidores e empresas foi adquirir computadores e tablets para fazer face às necessidades do trabalho a partir de casa", explica Francisco Jerónimo, vice-presidente da IDC na Europa para a área de dispositivos móveis.

Aliás, foram registadas "quedas de 18% em alguns trimestres", sublinha.

Em 2021, adianta Francisco Jerónimo, "o mercado recuperou, apresentando um crescimento de 8,4%".

Os consumidores e empresas que adiaram a substituição do smartphone durante a pandemia fizeram-no em 2021 e na primeira metade de 2022.

"Contudo, a taxa de penetração dos smartphones está já acima dos 85%, pelo que a performance desta categoria está relacionada com os ciclos de substituição de smartphones", pelo que se verificou que este ciclo "abrandou na segunda metade do ano passado" (já que os consumidores já tinham comprado um telemóvel novo), "o que levou a uma queda significativa nas vendas", justifica.

Além disso, no segundo semestre "a questão do aumento do custo de vida levou a que os restantes consumidores que ainda não tinham substituído o 'smartphone' tenham adiado a decisão".

De acordo com a IDC, em Portugal a Samsung, com 42,3% de quota de mercado, liderava as vendas de telemóveis inteligentes, seguida da Xiaomi (23,3%) e da Apple (16,6%).

Numa análise dos últimos cinco anos, verifica-se que "apenas em 2021 se verificou uma subida do mercado de smartphones", cujo crescimento a IDC considera dever-se, "sobretudo, ao facto dos consumidores e empresas terem adiado a substituição do smartphone durante a pandemia".

Em 2018, as vendas de smartphones recuaram 5%, em 2019 a queda foi de 4,7% e em 2020 de 8%. Em 2021, o aumento das vendas foi de 8,4% e no ano passado recuaram 3,9%.

"O mercado tem estado em queda há já alguns anos. Como referi, a taxa de penetração dos smartphones está já acima dos 85% da população, pelo que qualquer venda seja uma substituição de terminal e não um novo utilizador. Por outro lado, as vendas de smartphones têm vindo a ser de valores cada vez mais elevados", salienta Francisco Jerónimo.

Por exemplo, o preço médio de venda dos smartphones subiu 19% entre 2018 e 2022.

Questionado sobre o ano em que se vendeu mais smartphones em Portugal, Francisco Jerónimo aponta 2015.

"As vendas de smartphones atingiram o pico de vendas em 2015 com três milhões de unidades vendidas ou 620 milhões de euros", diz.

Desde então, as vendas em unidades têm vindo a diminuir, com o valor a subir.

"Apesar do melhor ano de sempre em unidades ter sido 2015 (...), as vendas ficaram muito abaixo do valor total em 2022", salienta o vice-presidente da IDC na Europa.